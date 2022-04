Bratislava 29. apríla (TASR) – Rezort spravodlivosti pripravuje skúšky pre špeciálnych správcov. Riešiť budú obzvlášť náročné konkurzné konania, reštrukturalizačné konania či verejnú preventívnu reštrukturalizáciu. Vznik tejto pozície predpokladá zákon o riešení hroziaceho úpadku, ktorý nadobudne 1. mája účinnosť. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



"Po novom budú náročné konkurzné či reštrukturalizačné konania riešiť špeciálni správcovia, ktorí majú nielen odborné právne a ekonomické vedomosti, znalosti v oblasti finančného trhu, ale aj jazykové schopnosti a dobrú reputáciu," priblížil Bubla. Uvedené schopnosti uchádzačov bude overovať špeciálna skúšobná komisia, ktorej členov a náhradníkov vymenúva a odvoláva ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



"Komisia bude zložená z odborníkov navrhnutých predsedami dotknutých súdov, Radou Justičnej akadémie SR či záujmovým združením bánk tak, aby zloženie skúšobnej komisie spolu so zabezpečením verejnosti skúšky boli zárukou transparentného výberu špeciálnych správcov," dodal. Špeciálna správcovská skúška sa má konať 1. júla 2022.



Cieľom je vybrať približne 20 správcov. "Počet 20 je predbežným odhadom založeným na dátach o počtoch prípadov, ktorým by sa mali venovať, keďže zámerom je, aby výkon špeciálnej správcovskej činnosti bol hlavným, a nielen vedľajším výkonom činnosti," podotkol.



Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku je možné podať na Ministerstvo spravodlivosti SR písomne v listinnej alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná. Ministerstvu musí byť doručená najneskôr dňa 31. mája 2022.



Z legislatívy tiež vyplýva, že by mala úpadkom firiem pomáhať preventívna reštrukturalizácia. Nový inštitút dobrovoľného ozdravenia spoločnosti budú môcť využívať podnikatelia, ktorí vedia o svojich možných finančných ťažkostiach a hrozí im, že sa v nasledujúcom období dostanú do platobnej neschopnosti.