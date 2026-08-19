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Ministerstvo reaguje na zverejnenie údajov v obchodnom registri
UOOU začal v stredu voči MS SR konanie o ochrane osobných údajov.
Autor TASR
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Bratislava 19. augusta (TASR) - Obchodný register (OR) nezverejňuje dokumenty na základe súhlasu dotknutých osôb ani vlastného oprávneného záujmu, ale preto, že mu to ukladá zákon. Nemôže sa však sám rozhodnúť, ktoré časti dokumentu sa podľa jeho názoru majú alebo nemajú zverejniť. V stredu to prostredníctvom tlačovej správy uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR.
„Nová právna úprava jednoznačne stanovuje, že dokument sa po jeho uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom ustanoveným spôsobom a v Obchodnom vestníku sa zverejní oznámenie o jeho uložení. Zákon pritom výslovne upravuje aj situáciu, keď dokument obsahuje údaje, ktoré by inak neboli predmetom samostatného zverejnenia,“ uviedol rezort. Samotná skutočnosť, že zverejnený dokument obsahuje osobné údaje, podľa rezortu neznamená, že ich zverejnením dochádza k porušeniu GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov.
Rezort zároveň pripomenul, že Úrad na ochranu osobných údajov (UOOU) SR vo vzťahu k príprave novej právnej úpravy nevzniesol námietky a zákonná povinnosť zverejňovania dokumentov bola prijatá v riadnom legislatívnom procese pri zohľadnení pravidiel ochrany osobných údajov. Zdôraznil tiež, že už pred účinnosťou novej právnej úpravy bolo možné do spisu zbierky listín nahliadať priamo v obchodnom registri. Tá len upravila spôsob, akým sa dokumenty uložené v zbierke dokumentov zverejňujú, a stanovila povinnosť ich bezodkladného zverejnenia.
UOOU začal v stredu voči MS SR konanie o ochrane osobných údajov. Zároveň v stanovisku uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli Obchodného registra (OR) SR anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Jednoduchší prístup k citlivým údajom zástupcov firiem v stredu kritizovali aj viaceré opozičné strany.
„Nová právna úprava jednoznačne stanovuje, že dokument sa po jeho uložení do zbierky dokumentov bezodkladne zverejní zákonom ustanoveným spôsobom a v Obchodnom vestníku sa zverejní oznámenie o jeho uložení. Zákon pritom výslovne upravuje aj situáciu, keď dokument obsahuje údaje, ktoré by inak neboli predmetom samostatného zverejnenia,“ uviedol rezort. Samotná skutočnosť, že zverejnený dokument obsahuje osobné údaje, podľa rezortu neznamená, že ich zverejnením dochádza k porušeniu GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov.
Rezort zároveň pripomenul, že Úrad na ochranu osobných údajov (UOOU) SR vo vzťahu k príprave novej právnej úpravy nevzniesol námietky a zákonná povinnosť zverejňovania dokumentov bola prijatá v riadnom legislatívnom procese pri zohľadnení pravidiel ochrany osobných údajov. Zdôraznil tiež, že už pred účinnosťou novej právnej úpravy bolo možné do spisu zbierky listín nahliadať priamo v obchodnom registri. Tá len upravila spôsob, akým sa dokumenty uložené v zbierke dokumentov zverejňujú, a stanovila povinnosť ich bezodkladného zverejnenia.
UOOU začal v stredu voči MS SR konanie o ochrane osobných údajov. Zároveň v stanovisku uviedol, že citlivé údaje mali byť pri ich sprístupnení na portáli Obchodného registra (OR) SR anonymizované a zákon ich zo zverejňovania zapisovaných údajov výslovne vylučuje. Jednoduchší prístup k citlivým údajom zástupcov firiem v stredu kritizovali aj viaceré opozičné strany.