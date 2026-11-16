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Rezort spustil informačnú kampaň k zmenám v príspevkoch pre odkázaných
Reforma sociálnych služieb prinesie zásadné zmeny a okrem iného aj zvýšenie príspevkov na odkázanosť.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo informačnú kampaň k reforme sociálnych služieb, ktorá od začiatku budúceho roka prinesie výrazné zmeny v príspevkoch pre odkázaných ľudí. Okrem televíznych spotov, inzercie a bannerov na webových stránkach rezort plánuje zaslanie informačných letákov súčasným poberateľom opatrovateľského príspevku. Pomôcť s informovaním by mali aj členovia pracovnej skupiny, ktorá reformu pripravovala. V pondelok o tom informoval minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Reforma sociálnych služieb prinesie zásadné zmeny a okrem iného aj zvýšenie príspevkov na odkázanosť. Tie budú po novom dostávať namiesto opatrovateľov priamo odkázané osoby. Vo 4. stupni odkázanosti bude príspevok 858,50 eura a v piatom až 1038,50 eura. V nižších sumách majú nárok na príspevok aj osoby v 1. až 3. stupni odkázanosti. Zmeny sa dotknú aj zariadení sociálnych služieb či ambulantnej starostlivosti.
Hovorkyňa rezortu Karolína Ducká priblížila, že kľúčovým prvkom celej kampane je informačná webová stránka. Tú rezort vníma ako centrálne informačné miesto, kde bude smerovať komunikácia zo všetkých ostatných kanálov. K relevantným informáciám by sa mal záujemca dostať podľa Duckej na maximálne tri kliknutia. Súčasťou budú aj často kladené otázky, ktoré bude MPSVR postupne vyhodnocovať. Hlavná mediálna časť kampane potrvá až do 13. decembra.
Kampaň má osloviť záujmovú skupinu prostredníctvom štyroch televízií, troch rozhlasových staníc a troch mediálnych domov. Nie každý človek, ktorého sa reforma týka, je digitálne zručný alebo si vyhľadáva informácie na internete. Rezort preto pripravil štvorstranové informačné letáky, ktoré okrem zaslania približne 80.000 poberateľom dávky budú dostupné na úradoch práce a u poskytovateľov sociálnych služieb.
Reforma sociálnych služieb prinesie zásadné zmeny a okrem iného aj zvýšenie príspevkov na odkázanosť. Tie budú po novom dostávať namiesto opatrovateľov priamo odkázané osoby. Vo 4. stupni odkázanosti bude príspevok 858,50 eura a v piatom až 1038,50 eura. V nižších sumách majú nárok na príspevok aj osoby v 1. až 3. stupni odkázanosti. Zmeny sa dotknú aj zariadení sociálnych služieb či ambulantnej starostlivosti.
Hovorkyňa rezortu Karolína Ducká priblížila, že kľúčovým prvkom celej kampane je informačná webová stránka. Tú rezort vníma ako centrálne informačné miesto, kde bude smerovať komunikácia zo všetkých ostatných kanálov. K relevantným informáciám by sa mal záujemca dostať podľa Duckej na maximálne tri kliknutia. Súčasťou budú aj často kladené otázky, ktoré bude MPSVR postupne vyhodnocovať. Hlavná mediálna časť kampane potrvá až do 13. decembra.
Kampaň má osloviť záujmovú skupinu prostredníctvom štyroch televízií, troch rozhlasových staníc a troch mediálnych domov. Nie každý človek, ktorého sa reforma týka, je digitálne zručný alebo si vyhľadáva informácie na internete. Rezort preto pripravil štvorstranové informačné letáky, ktoré okrem zaslania približne 80.000 poberateľom dávky budú dostupné na úradoch práce a u poskytovateľov sociálnych služieb.