Rezort: SR sa o Gabčíkove dohodne s Maďarskom, len ak to bude výhodné

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovensko vo veci Vodného diela Gabčíkovo (VDG) vedie veľmi vecnú diskusiu o implementácii rozsudku z Haagu a dohodne sa s Maďarskom, len ak bude dohoda výhodná pre SR. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov opozičného Progresívneho Slovenska (PS) na adresu ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS).



Jediný zmysel stredajšej tlačovej konferencie PS zrejme malo byť podľa MŽP oznámenie, že aj pán Metod Špaček je nominant PS. „Pán Špaček zrejme dnes chcel iba ukázať, že je nominant Progresívneho Slovenska. Tlačová konferencia nemala žiaden racionálny základ. Žiadna dohoda neexistuje, ktorú by bolo možné komentovať. Všetko sú fabulácie opozície, navyše úplne mimo reality. Žiadny seriózny právnik nebude komentovať neexistujúcu dohodu, o ktorej sám pred médiami povie, že ju nepozná a ani ju nevidel,“ vysvetlil Taraba.



Tlačové konferencie PS sú podľa MŽP už tradične plné fabulácií, klamstiev a bezradnosti predstaviť vlastné riešenia. Dokazovali to aj počas diskusie k prečerpávacej vodnej elektrárni Málinec, ktorú prehrali.



„Dnešná tlačová konferencia len dokazuje, že PS by nevedelo implementovať rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu v spore medzi Maďarskom a Slovenskom. Klamstvá, ktoré verejnosti podsúvajú, sú len odrazom toho, akú slabú a pre slovenských občanov nevýhodnú dohodu by oni vedeli vyrokovať,“ dodal v reakcii envirorezort.



Podpredsedníčka parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS) za účasti splnomocnenca vlády pre VDG Špačeka na tlačovej konferencii PS v stredu uviedla, že Taraba pri rokovaniach o VDG zrádza záujmy Slovenska.



Taraba podľa nej za mesiace vytvoril zdanie naliehavého problému, na ktorý teraz prináša vlastné riešenie, v ktorom je Slovensko to, ktoré má ustupovať, hoci ho k tomu nič nezaväzuje. „Minister hovorí o nutnosti deliť sa o energiu s Maďarskom, hoci nás k tomu nič nezaväzuje. Hovorí o naliehavej potrebe práve teraz uzavrieť dohodu s Maďarskom, hoci nás k tomu nič časovo netlačí,“ zdôraznila.



Kroky, ktoré minister v tejto vykonštruovanej situácii robí, nie sú podľa Stohlovej v prospech Slovenska. „Sme presvedčení, že minister Taraba nekoná v prospech Slovenska, pretože kroky, ktoré robí, nie sú výhodné pre Slovensko. Jediné odôvodnenie, ktoré od ministra počúvame vo veci, je nejaká imaginárna možnosť otvorenia nového medzinárodného sporu v tejto záležitosti,“ upozornila Stohlová.