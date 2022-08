Rezort vníma problémy poľnohospodárov spojené so suchom a energiami

Bratislava 17. augusta (TASR) - Vyššie ceny energií sa už dlhšiu dobu premietajú do zvýšených cien za potraviny. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR nemôže vstupovať do cenotvorby, môže však prinášať riešenia, ako zmierniť tento nárast cien, ktorý v konečnom dôsledku znáša spotrebiteľ. Uviedol to odbor komunikácie MPRV.



MPRV v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) vyčlenilo prostriedky v celkovom objeme 8 miliónov eur na tzv. mimoriadnu pomoc pre potravinárov. Od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im rezort poskytol mimoriadnu finančnú pomoc v súvislosti s extrémnym zdražovaním. Na základe dát z dotazníka plánuje ministerstvo v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022, dodalo.



Doteraz na mimoriadnu pomoc potravinárom agrorezort vyplatil 6,3 milióna eur žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti. Bolo vyrovnaných 347 subjektov z celkového počtu 440 dotazníkov.



Návrh novej schémy štátnej pomoci bol podľa MPRV už konzultovaný s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, aktuálne sa finalizujú podklady na notifikačný proces a následne bude schéma prostredníctvom PMÚ zaslaná na spomínanú notifikáciu Európskej komisii. Na túto pomoc MPRV predbežne plánuje vyčleniť ďalších 8 miliónov eur.



V rámci pomoci so zabezpečením dostatku energie pre potravinársku výrobu rezort pripravil návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý v najbližších dňoch predkladá na rokovanie vlády.



Zmena klímy podľa MPRV ovplyvňuje celú planétu. Niektoré regióny trpia extrémnymi výkyvmi počasia a častými prívalovými dažďami, iné sú zasiahnuté extrémnymi vlnami tepla a sucha. Preto je nevyhnutné prijímať opatrenia zmierňujúce následky zmeny klímy. "Plne si uvedomujeme, že poľnohospodárstvo je jednou z oblastí, ktorá trpí následkami spôsobenými suchom. Aj preto monitorujeme škody spôsobené tohtoročným suchom, ktoré doposiaľ nikto iný relevantne nevyčíslil. Výsledky monitoringu a analýza budú predchádzať návrhu možných kompenzácií, ktorý budem predkladať na rokovanie vlády," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



MPRV zdôraznilo, že finančné riešenie sucha a iných katastrof nepovažuje za systémové a dlhodobo udržateľné. Aj preto pripravuje koncepčné riešenia, ktoré sú v gescii štátneho tajomníka MPRV SR Martina Kováča. Týkajú sa pôdy ako uhlíkovej a vodnej banky krajiny a najmä zmeny prístupu manažmentu zadržiavania vody v krajine. Výsledkom bude zníženie negatívnych následkov klimatickej zmeny do budúcna.