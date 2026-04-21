Rezort vnútra: NKÚ potvrdil pochybenia v projekte opravovní rezortu
Podľa NKÚ pri vzniku IT divízie chýbala podrobná analýza aj realistický biznis plán.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdila závažné nedostatky vo fungovaní Divízie služieb IT Automobilových opravovní Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorú založilo predchádzajúce vedenie rezortu. Zistenia poukazujú na absenciu strategického plánovania, nedostatky v projektovom riadení aj negatívne finančné dosahy na hospodárenie spoločnosti. Uviedol to v utorok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pri návšteve opravovní, ktoré sú akciovou spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
Podľa NKÚ pri vzniku IT divízie chýbala podrobná analýza aj realistický biznis plán. Projekt vlastného poskytovateľa IT služieb sa ukázal ako dlhodobo neudržateľný a počas celého obdobia fungovania bol stratový. V roku 2023 dosiahla IT divízia stratu viac ako 2,15 milióna eur, pričom celkový finančný dosah projektu predstavoval približne 2,86 milióna eur.
Kontrola zároveň identifikovala nedostatky v oblasti účtovania, projektového riadenia a vnútorných procesov. NKÚ poukázal aj na prípady vystavovania faktúr za služby, ktoré ešte neboli dodané, a to v rozpore so zmluvnými podmienkami.
„Zistenia NKÚ jasne ukazujú, že projekt IT divízie nebol dostatočne pripravený ani riadený. Chýbali základné analytické podklady, kontrolné mechanizmy a finančné riadenie,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Podľa ministra sa staré vedenie snažilo opticky zachrániť cash flow vystavovaním faktúr za služby, ktoré reálne neboli dodané. V roku 2022 išlo o sumu 1,018 milióna eur a v roku 2023 o 477.000 eur. Kontrolná správa NKÚ uvádza, že takéto konanie bolo v rozpore so zmluvami a prebiehalo bez akceptačných protokolov.
NKÚ zároveň konštatuje, že bez tejto divízie by spoločnosť v sledovaných rokoch dosahovala kladné hospodárske výsledky. Tradičné činnosti automobilových opravovní, najmä servis a údržba vozidiel pre rezort, boli podľa kontroly stabilné a ekonomicky životaschopné.
Podľa Šutaja Eštoka NKÚ výslovne konštatuje, že aj keď prognóza hospodárenia v roku 2023 bola nepriaznivá, v lete toho roka boli predsedovi a dvom členom predstavenstva vyplatené mimoriadne odmeny vo výške 50.000 eur. Zároveň boli podľa jeho slov v roku 2023 navýšené mzdové náklady na 13. a 14. plat o takmer 515.000 eur.
V dôsledku nepriaznivého vývoja hospodárenia muselo MV, ako jediný akcionár, v roku 2024 pristúpiť k finančnej stabilizácii spoločnosti. Tá zahŕňala aj zvýšenie základného imania s cieľom zabezpečiť jej ďalšie fungovanie a plnenie úloh pre štát.
„Finančná pomoc zo strany akcionára bola nevyhnutná na stabilizáciu spoločnosti a zabezpečenie kontinuity jej činnosti. Našou prioritou bolo zastaviť negatívny trend a nastaviť udržateľné fungovanie do budúcnosti,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Automobilových opravovní MV SR Lukáš Huňara.
Zdôraznil, že po zmene vedenia v roku 2024 boli prijaté opatrenia na stabilizáciu spoločnosti. Nové vedenie pristúpilo k reštrukturalizácii, ukončeniu stratovej časti IT aktivít a k posilneniu kapitálovej stability. Z niekdajšej IT divízie zostala len jej jediná zisková súčasť, ktorá dnes funguje ako samostatná divízia digitalizácie. „Prijali sme konkrétne kroky, ktoré viedli k zastaveniu strát, ozdraveniu hospodárenia a návratu spoločnosti k jej hlavnému poslaniu,“ doplnil Huňara.
Podľa výsledkov kontroly NKÚ sa už v roku 2024 začali prejavovať pozitívne trendy v hospodárení spoločnosti. A to v dôsledku zastavenia stratových činností, organizačných zmien a zvýšenia základného imania s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu.
Zároveň pokračuje modernizácia technického vybavenia a infraštruktúry automobilových opravovní. V rokoch 2024 až 2026 smerujú podľa MV investície do jednotlivých prevádzok v celkovom objeme takmer tri milióny eur, pričom i ďalšie investície sú plánované. Smerujú najmä do vybavenia pracovísk, ktoré sú tak pripravené na technologické aj prevádzkové výzvy v najbližších rokoch.
„Cieľom je, aby automobilové opravovne fungovali ako moderný a stabilný podnik, ktorý efektívne zabezpečuje služby pre štát a jeho bezpečnostné zložky,“ uzavrel Šutaj Eštok s tým, že prijaté opatrenia sa budú naďalej vyhodnocovať a pokračovať sa bude aj v krokoch smerujúcich k transparentnému a efektívnemu riadeniu spoločnosti.
Bývalý minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) poukázal na výsledky hospodárenia Automobilových opravovní MV SR vrátane IT sekcie v roku 2021, keď to bolo 19,92 milióna eur. V roku 2022 to bolo 25,45 milióna eur a v 2023 išlo o 32,34 milióna eur. „Vzhľadom na to, že sme nevideli celú správu NKÚ, nebudeme reagovať na účelovo vytrhnuté hodnotenia kindermanažmentu MV SR,“ podotkol Mikulec s tým, že ak by Šutaj Eštok nevyhodil všetkých šikovných ľudí na jednotlivých útvaroch Automobilových opravovní MV SR, mohli mať hospodárenie rovnako pozitívne.
Podľa NKÚ pri vzniku IT divízie chýbala podrobná analýza aj realistický biznis plán. Projekt vlastného poskytovateľa IT služieb sa ukázal ako dlhodobo neudržateľný a počas celého obdobia fungovania bol stratový. V roku 2023 dosiahla IT divízia stratu viac ako 2,15 milióna eur, pričom celkový finančný dosah projektu predstavoval približne 2,86 milióna eur.
Kontrola zároveň identifikovala nedostatky v oblasti účtovania, projektového riadenia a vnútorných procesov. NKÚ poukázal aj na prípady vystavovania faktúr za služby, ktoré ešte neboli dodané, a to v rozpore so zmluvnými podmienkami.
„Zistenia NKÚ jasne ukazujú, že projekt IT divízie nebol dostatočne pripravený ani riadený. Chýbali základné analytické podklady, kontrolné mechanizmy a finančné riadenie,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Podľa ministra sa staré vedenie snažilo opticky zachrániť cash flow vystavovaním faktúr za služby, ktoré reálne neboli dodané. V roku 2022 išlo o sumu 1,018 milióna eur a v roku 2023 o 477.000 eur. Kontrolná správa NKÚ uvádza, že takéto konanie bolo v rozpore so zmluvami a prebiehalo bez akceptačných protokolov.
NKÚ zároveň konštatuje, že bez tejto divízie by spoločnosť v sledovaných rokoch dosahovala kladné hospodárske výsledky. Tradičné činnosti automobilových opravovní, najmä servis a údržba vozidiel pre rezort, boli podľa kontroly stabilné a ekonomicky životaschopné.
Podľa Šutaja Eštoka NKÚ výslovne konštatuje, že aj keď prognóza hospodárenia v roku 2023 bola nepriaznivá, v lete toho roka boli predsedovi a dvom členom predstavenstva vyplatené mimoriadne odmeny vo výške 50.000 eur. Zároveň boli podľa jeho slov v roku 2023 navýšené mzdové náklady na 13. a 14. plat o takmer 515.000 eur.
V dôsledku nepriaznivého vývoja hospodárenia muselo MV, ako jediný akcionár, v roku 2024 pristúpiť k finančnej stabilizácii spoločnosti. Tá zahŕňala aj zvýšenie základného imania s cieľom zabezpečiť jej ďalšie fungovanie a plnenie úloh pre štát.
„Finančná pomoc zo strany akcionára bola nevyhnutná na stabilizáciu spoločnosti a zabezpečenie kontinuity jej činnosti. Našou prioritou bolo zastaviť negatívny trend a nastaviť udržateľné fungovanie do budúcnosti,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Automobilových opravovní MV SR Lukáš Huňara.
Zdôraznil, že po zmene vedenia v roku 2024 boli prijaté opatrenia na stabilizáciu spoločnosti. Nové vedenie pristúpilo k reštrukturalizácii, ukončeniu stratovej časti IT aktivít a k posilneniu kapitálovej stability. Z niekdajšej IT divízie zostala len jej jediná zisková súčasť, ktorá dnes funguje ako samostatná divízia digitalizácie. „Prijali sme konkrétne kroky, ktoré viedli k zastaveniu strát, ozdraveniu hospodárenia a návratu spoločnosti k jej hlavnému poslaniu,“ doplnil Huňara.
Podľa výsledkov kontroly NKÚ sa už v roku 2024 začali prejavovať pozitívne trendy v hospodárení spoločnosti. A to v dôsledku zastavenia stratových činností, organizačných zmien a zvýšenia základného imania s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu.
Zároveň pokračuje modernizácia technického vybavenia a infraštruktúry automobilových opravovní. V rokoch 2024 až 2026 smerujú podľa MV investície do jednotlivých prevádzok v celkovom objeme takmer tri milióny eur, pričom i ďalšie investície sú plánované. Smerujú najmä do vybavenia pracovísk, ktoré sú tak pripravené na technologické aj prevádzkové výzvy v najbližších rokoch.
„Cieľom je, aby automobilové opravovne fungovali ako moderný a stabilný podnik, ktorý efektívne zabezpečuje služby pre štát a jeho bezpečnostné zložky,“ uzavrel Šutaj Eštok s tým, že prijaté opatrenia sa budú naďalej vyhodnocovať a pokračovať sa bude aj v krokoch smerujúcich k transparentnému a efektívnemu riadeniu spoločnosti.
Bývalý minister vnútra a súčasný poslanec Národnej rady Roman Mikulec (Slovensko - Za ľudí) poukázal na výsledky hospodárenia Automobilových opravovní MV SR vrátane IT sekcie v roku 2021, keď to bolo 19,92 milióna eur. V roku 2022 to bolo 25,45 milióna eur a v 2023 išlo o 32,34 milióna eur. „Vzhľadom na to, že sme nevideli celú správu NKÚ, nebudeme reagovať na účelovo vytrhnuté hodnotenia kindermanažmentu MV SR,“ podotkol Mikulec s tým, že ak by Šutaj Eštok nevyhodil všetkých šikovných ľudí na jednotlivých útvaroch Automobilových opravovní MV SR, mohli mať hospodárenie rovnako pozitívne.