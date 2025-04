Rezort vnútra podpísal memorandum o zavádzaní a využívaní e-dokladov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo v stredu s Finančnou správou memorandum o spolupráci v oblasti zavádzania a rozširovania digitálnej identity a elektronických dokladov medzi inštitúciami. Zároveň za prvý deň od sprístupnenia nových mobilných aplikácií e-Identita a e-Doklady eviduje rezort vnútra 25.000 stiahnutí. V stredu o tom informoval tlačový odbor MV.



„Aplikácie e-Identita a e-Doklady boli doteraz stiahnuté dokopy viac ako 25.000-krát, z toho digitálne doklady má už viac ako 13.000 ľudí. Mobilná aplikácia e-Doklady umožňuje vytvorenie digitálnej verzie občianskeho preukazu a vodičského preukazu. Do aplikácie sa občania dostanú na základe vytvorenej mobilnej elektronickej identity (MeID), ktorá slúži tiež na bezpečný prístup k elektronickým službám štátu,“ uviedlo MV.



Slováci môžu v súčasnosti predkladať doklady v mobile Policajnému zboru, teda hliadkam, ktoré sú vybavené čítačkou. MV upozornilo, že aktuálne je možné overiť digitálny doklad len na území SR a nedá sa použiť ako cestovný doklad v zahraničí. Doklady v mobile akceptuje na svojich hlavných pobočkách v krajských mestách aj Slovenská pošta a cestujúci so Železničnou spoločnosťou Slovensko budú môcť preukázať týmto dokladom svoj vek, nárok na zľavy či potvrdiť národnosť. K spolupráci na realizovaní riešení na identifikáciu klientov v informačných systémoch poisťovní sa zaviazali Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov.



Okrem štátnych inštitúcií rezort spolupracuje aj so súkromným sektorom na rozšírení možností využitia e-dokladov v praxi.