Rezort vnútra pripravuje nové verejné obstarávanie plynu a elektriny
Predpokladaná hodnota plánovaného dynamického nákupného systému pre plyn by mala byť 75 miliónov eur. V prípade elektriny ide o 90 miliónov eur.
Bratislava 13. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) pripravuje nové centrálne verejné obstarávanie elektriny a plynu pre svoje organizácie aj ďalšie štátne inštitúcie. Predpokladaná hodnota plánovaného dynamického nákupného systému pre plyn by mala byť 75 miliónov eur. V prípade elektriny ide o 90 miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
„Obstarávanie zabezpečí dodávky energií nielen pre útvary a zariadenia MV SR, ale aj pre ďalšie orgány verejnej a štátnej správy, a to na základe dohody o poskytovaní podporných činností vo verejnom obstarávaní. Cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky energií a znížiť náklady štátu. Keďže ceny energií sa často menia, zmluvy sa štandardne uzatvárajú na jeden rok, čo si vyžaduje pravidelné a efektívne obstarávanie. Alternatíva neexistuje - komodity je totiž potrebné obstarať priamo na trhu,“ uviedol Neumann.
Postup je podľa neho v súlade s uznesením vlády z októbra minulého roka, ktoré odporúča riadiť sa analýzou rezortu financií pre túto oblasť. Neumann doplnil, že centrálne obstarávanie väčšieho množstva energií zníži ich jednotkovú cenu.
Dodal, že rezort aktuálne ukončuje centrálne obstarávanie energií na rok 2026 pre svoje organizácie aj iné štátne úrady. Vyzdvihol, že v rámci neho sa ministerstvu podarilo znížiť cenu plynu o takmer tretinu a cenu elektriny o niekoľko eur za megawatthodinu.
Úrad pre verejné obstarávanie na svojom webe vo všeobecnosti vysvetlil, že DNS je nástrojom na zjednodušenie opakovaných nákupov bežne dostupných tovarov či služieb. „Ide najmä o tovary, služby či stavebné práce, ktoré sa nakupujú opakovane, dochádza pri nich k pohybu cien, pričom plnenie nevyžaduje zvláštne postupy pri príprave ani komplikovanú realizáciu,“ vysvetlil úrad.
