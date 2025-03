PS: Rezort vnútra vyčlenil vyše 500.000 eur na zbytočnú analýzu

Bratislava 7. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyčlenilo viac ako 500.000 eur z plánu obnovy na zbytočnú analýzu, ktorej súčasťou bola uskutočniteľnosť IT riešenia pre samosprávy. Ukázala totiž potrebu nového systému za 25 miliónov eur, pričom odignorovala už fungujúce Dátové centrum obcí a miest (DCOM) za desiatky miliónov eur. Uviedli to v piatok predstavitelia opozičného PS na tlačovej konferencii.



"Súčasťou zmluvy s audítorskou spoločnosťou bolo aj vypracovanie výzvy na vybudovanie centier zdieľaných služieb. To budú teraz ministerstvá zadávať výzvy cez externé audítorské firmy za desaťtisíce eur?" uviedla poslankyňa za PS Jana Hanuliaková.



Vysvetlila, že v najmenej rozvinutých regiónoch má vzniknúť 22 centier, ktoré majú skvalitniť poskytovanie služieb, najmä v malých obciach. Mnohé z nich totiž nedokážu vykonávať množiace sa administratívne povinnosti. "Nebola by to však táto vláda, ak by tento projekt nebol totálne 'odfláknutý'," podotkla.



Poukázala na to, že spoločné úradovne budú v niektorých prípadoch zastrešovať len dve alebo tri obce a až v 11 úradovniach sa budú riešiť len dve alebo tri agendy. Spádové oblasti majú v niektorých prípadoch len do 6000 obyvateľov. Je navyše otázne, ako bude zastrešená dlhodobá udržateľnosť po vyčerpaní eurofondov. "Často sa projekt skončí a celá idea ide do koša," upozornila opozičná poslankyňa.



Poslanec za PS Ján Hargaš dodal, že celá analýza IT riešenia má 170 strán a prvé relevantné zistenia sa objavia až okolo 80. strany. Treba si podľa neho uvedomiť, že už máme zaplatené DCOM v hodnote desiatok miliónov eur z eurofondov, ktoré sa však napriek tomu v analýze objavilo len dvakrát. "Máme tu analýzu, ktorá má hovoriť o uskutočniteľnosť IT riešenia, ale úplne ignoruje existenciu systému, ktorý samosprávy už využívajú. Analýza dospela k záveru, že potrebujeme nový systém za 25 miliónov eur, pričom každý rok by sme na jeho prevádzku museli vynakladať päť miliónov eur," uzavrel Hargaš.