Rezort vnútra vyhlásil verejné obstarávanie na modernizáciu IT systému

Bratislava 2. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dodanie výpočtovej techniky v rámci modernizácie IT systému Evidence. Informáciu o zákazke v predpokladanej hodnote 305.785 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



V prvej časti zákazky hľadá rezort dodávateľa výpočtovej techniky a príslušenstva, ktoré by mali stáť 249.085 eur bez DPH. Predmetom druhej časti je dodanie serverov v roštovom prevedení a serverových operačných systémov s odhadovanou hodnotou 56.700 eur bez DPH. Ponuky možno predkladať do 27. augusta 2019.



Projekt Modernizácia IT systému Evidence spolufinancuje Európska únia. Zrealizovať sa má do konca roka 2020. Podľa Ministerstva vnútra SR je momentálne z daného projektu vyčerpaných približne 55 percent prostriedkov z celkového rozpočtu, preto postupne vyhlási ďalšie verejné obstarávania. „Všetok materiál, ktorý sa obstaráva (bude obstarávať), má prispieť ku skvalitneniu a zlepšeniu práce zamestnancov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru a kriminalistických technikov,“ priblížila hovorkyňa rezortu Petra Friese.



Softvérový produkt Evidence2 sa využíva na spracovanie a manažment laboratórnych informácií, vysvetlilo ministerstvo. „Systém je navrhnutý na evidenciu vzoriek pomocou čiarových kódov,“ uviedla Friese. K tejto funkcii postupne pribúdali ďalšie možnosti spracovania a evidovania vzoriek. Evidence zaznamenáva každú vzorku a každého užívateľa, ktorý s ňou pracoval. Obsahuje tiež ďalšie podsystémy a nástroje, ktoré pomáhajú kriminalistom pri zabezpečovaní stôp z miesta činu.