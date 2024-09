Rezort vnútra:Obce vytvárajúce neúčinný systém kontroly porušujú zákon

Bratislava 20. septembra (TASR) - Ak obce vytvárajú neúčinný systém kontroly, porušujú tým zákon o obecnom zriadení. Výkon dozoru nad dodržiavaním zákonov obcami patrí prokuratúre. Uviedol to pre TASR tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR, v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.



"Obce pri výkone samosprávy sú podľa zákona o obecnom zriadení povinné utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon. Obce sú povinné na zabezpečenie kontrolnej činnosti mať zvoleného hlavného kontrolóra," zdôraznil rezort vnútra.



MV SR dodalo, že vzhľadom na nedostatok financií deklarovaný najmä v malých obciach, zákon umožňuje existenciu hlavného kontrolóra viacerých obcí. Keďže hlavný kontrolór má povinnosť informovať obecné zastupiteľstvo každej obce o vykonávaní iných zárobkových činností, obce by mali vedieť, na aký celkový úväzok hlavný kontrolór pracuje. Je na rozhodnutí každej obce, koho si za hlavného kontrolóra vyberie a na aký pracovný úväzok.



NKÚ informoval, že podľa jeho elektronického prieskumu až takmer tretina obcí má hlavných kontrolórov na malý úväzok do 10 %. Tretina samospráv má kontrolórov s viac ako 100-percentným úväzkom. Je teda vysoko pravdepodobné, že pre príliš nízky alebo, naopak, vysoký úväzok je kontrola formálna a neúčinná. V rozpore so zákonom o obecnom zriadení 196 obcí, čo je sedem %, nemá vôbec hlavného kontrolóra. Aktuálne nastavené pravidlá si podľa úradu vyžadujú zmenu.