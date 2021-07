Rezort vyhlásil výberové konanie na funkciu šéfa Slovakia Travel

Bratislava 16. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa alebo riaditeľky rozpočtovej organizácie Slovakia Travel. Informoval o tom hovorca rezortu dopravy Ivan Rudolf.



Presné informácie o požiadavkách a podmienkach ministerstvo zverejní na webovej stránke rezortu. "Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list a strategický dokument, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím," priblížil Rudolf.



Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač svoj strategický dokument prezentovať v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a strategickým dokumentom je do 21 dní od uverejnenia inzerátu, teda do 9. augusta.



Agentúra Slovakia Travel, ktorej cieľom je podpora cestovného ruchu, vznikla 1. apríla. Medzi jej úlohy patrí komunikácia, marketing, ale aj konkrétna podpora dôležitých projektov doma a v zahraničí. Funkciou generálneho riaditeľa bol po vzniku agentúry poverený Václav Mika.