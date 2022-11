Rezort: Výkupcom elektriny z OZE bude pre roky 2023 – 2025 opäť SPP

Bratislava 9. novembra (TASR) – V nasledujúcich troch rokoch bude výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) realizovať Slovenský plynárenský priemysel (SPP). O rozhodnutí Ministerstva hospodárstva (MH) SR informujú na svojich stránkach SPP aj organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE.



"Počas najbližších dní budete môcť požiadať prostredníctvom IS OKTE o uzatvorenie zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2025," uviedol SPP.



SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny z OZE na základe aukcie z roku 2019. V novembri minulého roka sa rezort hospodárstva rozhodol predĺžiť toto poverenie pre SPP na ďalší rok. Rezort vtedy odôvodnil priamy výber situáciou na trhu a skúsenosťami SPP s činnosťou výkupcu.



"Naším zámerom je situáciu upokojiť a predísť problémom, ktoré by mohli zneistiť výrobcov elektriny s právom na výkup a prevzatie zodpovednosti za odchýlku. Zároveň chcem ubezpečiť účastníkov trhu, že keď sa situácia upokojí, budeme pripravení na ďalšie obdobie pristúpiť k výberu výkupcu formou aukcie," doplnil vtedajší štátny tajomník MH Karol Galek.