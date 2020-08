Rezort výstavby by chcel zvýšiť limity úverov poskytovaných

Bratislava 5. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by chcelo zvýšiť limity úverov poskytovaných zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Vyplýva to z návrhu zmeny zákona o ŠFRB z dielne rezortu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Zo štátneho fondu je možné v určitých prípadoch poskytnúť úver až do 100 % obstarávacej ceny s lehotou splatnosti do 40 rokov, súčasná legislatíva však ustanovuje maximálny limit výšky úveru na byt, na štvorcový meter (m2) podlahovej plochy bytu alebo na m2 zatepľovanej plochy.



Rezort navrhuje pre fyzické osoby zvýšiť limit úveru na byt z 90.000 eur na 120.000 eur. Pri obstarávaní nájomného bytu obcou, vyšším územným celkom (VÚC) alebo neziskovou organizáciou navrhuje rezort zmeniť limit 90.000 eur na byt na 1350 eur za m2 podlahovej plochy bytu. Ak nájomný byt obstaráva iná právnická osoba, limit by mohol byť 1300 eur na m2.



Pri zateplení bytovej budovy alebo zariadenia sociálnych služieb chce rezort takisto zvýšiť limit zo 100 eur na m2 zatepľovanej plochy na 150 eur za m2 podlahovej plochy. Na účel výstavby zariadenia sociálnych služieb rezort navrhuje zvýšiť limit úveru zo 760 eur na 1200 eur za m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti. Pri modernizácii takéhoto zariadenia sa navrhuje zvýšenie limitu úveru z 500 na 800 eur za m2.



Rezort tiež okrem iného navrhuje aj vypustiť ustanovenie určujúce maximálnu výšku sumy odpustenej časti úveru (6000 eur) pre mladomanželov poskytnutého na obstaranie bytu staršieho ako tri roky. „Navrhovanou úpravou však nie je dotknutá možnosť odpustenia časti úveru pri narodení dieťaťa určená vo výške 2000 eur na každé dieťa, ktoré žije so žiadateľom v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, rovnako ako u všetkých okruhov žiadateľov, ktorými sú fyzické osoby,“ dodali v materiáli.