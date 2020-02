Rezort výstavby vyhlásil šiestu výzvu na príspevok na zateplenie domu

Bratislava 28. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR vyhlásilo šiestu výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu. Záujemcovia môžu dostať príspevok do výšky 8800 eur. Médiá o tom informovala hovorkyňa rezortu Karolína Ducká v piatok.



Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 1. apríla 8.00 h do 30. júna, alebo do naplnenia počtu 150 elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok. Podmienky na poskytnutie príspevku sa podľa slov hovorkyne nemenia. Stále platí, že „rodinný dom musí byť skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, jeho podlahová plocha je maximálne 150 štvorcových metrov (m2) pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome a využíva sa výlučne na bývanie,“ vysvetlila Ducká.



Podľa rezortu dopravy a výstavby môže zateplenie starších rodinných domov okrem zníženia nákladov majiteľov týchto nehnuteľností aj zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinných domov na Slovensku z globálneho hľadiska.



Aktuálne informácie a podrobnejšie podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie starších rodinných domov si môžu záujemcovia pozrieť na portáli www.byvajteusporne.sk.