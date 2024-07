Rezort: Za súčasných podmienok je 65 MAS optimálny počet na alokáciu

Bratislava 24. júla (TASR) - Z hľadiska rozdelenia finančnej alokácie je za súčasne nastavených podmienok 65 miestnych akčných skupín (MAS) optimálny počet. Uviedla to pre TASR Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na pondelkové (22. 7.) vyjadrenia Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín (MAS) Slovenskej republiky.



"Vzhľadom na limitovanú alokáciu finančných prostriedkov v strategickom pláne v sume 166 miliónov eur môžeme jednoznačne dospieť k záveru, že 65 MAS je za súčasne nastavených podmienok optimálny počet z hľadiska rozdelenia finančnej alokácie medzi jednotlivé MAS. Berieme pritom do úvahy realizáciu životaschopných projektov konečných prijímateľov v rámci stratégií miestneho rozvoja," priblížila.



Z objemu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa Daničovej MPRV vyčlenilo pre MAS 8 %. Krajiny, ako Česko, Maďarsko alebo Rakúsko v rámci daného programovacieho obdobia vyčlenili len povinných minimálne 5 %, Fínsko 6 %. Z krajín V4 vyčlenilo rovnaký percentuálny podiel ako SR iba Poľsko.



"V súčasnosti nastavený počet MAS, ktoré sa plánujú podporiť v rámci Strategického plánu (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) 2023 až 2027, bol schválený predchádzajúcim vedením MPRV," poznamenala.



"Ak sa v rámci úprav finančných alokácií jednotlivých intervencií na základe pripomienok k 2. modifikácii SP CAP od ostatných stavovských organizácií uvoľnia dodatočné finančné zdroje, MPRV vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa zvýšil počet MAS a finančná alokácia na intervenciu Leader," dodala hovorkyňa MPRV.



Národná sieť miestnych akčných skupín SR podľa jej predsedu Štefana Škultétyho vyjadruje zásadný nesúhlas s plánmi MPRV SR, ktoré sa chystá v súčasnom programovom období podporiť len 65 MAS. "To predstavuje výrazné zníženie oproti predchádzajúcemu obdobiu 2014 až 2022, v ktorom bolo podporených 107 MAS," uzavrel Škultéty.