Rezort: Za zlepšením deficitu oproti rozpočtu je prístup vlády

Bratislava 17. apríla (TASR) - Deficit verejnej správy SR za minulý rok na úrovni 5,27 % hrubého domáceho produktu (HDP) je výrazne nižší, ako predpokladal schválený rozpočet. Ten počítal so schodkom 5,97 % HDP. Za týmto zlepšením je v prvom rade zodpovedný prístup vlády a efektívne manažovanie verejných financií. V reakcii na jarnú notifikáciu dlhu a deficitu za minulý rok, ktorú vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, to vyzdvihlo Ministerstvo financií (MF) SR.



K lepšiemu výsledku hospodárenia prispel podľa rezortu predovšetkým lepší výber daní, ale aj vyššie nedaňové príjmy. Na výdavkovej strane pozitívne faktory predstavovali nižšie výdavky štátneho rozpočtu súvisiace s nákupom obrannej techniky, ako aj nižšie odvody do rozpočtu EÚ. Dosiahnutý schodok pozitívne ovplyvnilo aj hospodárenie viacerých subjektov rozpočtu verejnej správy. Naopak, negatívne oproti rozpočtu pôsobili predovšetkým náklady na kompenzácie cien energií.



„Ministerstvo financií SR však opätovne vyjadruje znepokojenie na tým, že napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a niektorí opoziční politici tomuto dôležitému faktu nevenujú pozornosť. Ide pritom o informáciu, ktorá je pre Slovenskú republiku a jej vnímanie na medzinárodných trhoch mimoriadne dôležitá,“ upozornil rezort.



RRZ a opoziční politici sa podľa ministerstva prioritne zameriavajú na porovnanie rokov 2023 a 2024. Pripomenulo, že štrukturálne opatrenia, ktoré začali platiť až v roku 2024 a ktoré zvyšujú deficit a dlh aj v nasledovných rokoch, priniesla legislatívna smršť, schválená ešte za bývalej vlády v roku 2023. Potvrdzuje to podľa MF aj návrh rozpočtu, ktorý poslala Európskej komisii (EK) úradnícka vláda Ľudovíta Ódora, v ktorom počítala na rok 2024 s deficitom na úrovni 6,51 % HDP. Oproti tomu je výsledok za minulý rok lepší až o 1,24 percentuálneho bodu (p. b.).



„Ministerstvo financií SR aj preto výsledok hospodárenia za rok 2024 s deficitom 5,27 % HDP považuje za mimoriadny úspech. Výsledok opakovane dokazuje zodpovednosť vlády pri realizácii rozpočtu, kedy skutočnosť zaznamenáva nižšie hodnoty deficitu v porovnaní so schváleným rozpočtom, a to nielen za celý okruh verejných financií, ale aj v prípade hotovostného schodku štátneho rozpočtu, ktorý dosiahol oproti schválenému rozpočtu hodnotu nižšiu o viac ako 1 miliardu eur,“ zdôraznilo MF s tým, že za rok 2024 bol prvýkrát vyhodnocovaný aj stanovený limit verejných výdavkov a ten bol dodržaný.



Deficit slovenských verejných financií v minulom roku dosiahol necelých 7 miliárd eur alebo 5,27 % HDP. Medziročne tak mierne vzrástol z 5,19 % HDP v roku 2023. Celkový dlh verejnej správy sa zvýšil na 59,3 % HDP. Informoval o tom vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rámci pravidelnej jarnej notifikácie o deficite a dlhu SR, v ktorej prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2024.