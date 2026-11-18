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Rezort zahraničia: Chceme na podnikateľskom fóre privítať 1500 firiem
Slovensko chce podľa tajomníka fórum postaviť na čo najmenšom počte prejavov a čo najväčšom počte konkrétnych kontaktov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Slovensko chce na budúcoročnom podnikateľskom fóre Iniciatívy Trojmoria privítať čo najviac firiem, pričom cieľom je celková účasť približne 1500 spoločností. O fórum prejavili záujem aj Grécko a Gruzínsko, o čom po rokovaní s ich veľvyslancami v SR informoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec. Vyplýva to z tlačovej správy rezortu.
Slovensko chce podľa Chovanca fórum postaviť na čo najmenšom počte prejavov a čo najväčšom počte konkrétnych kontaktov. Vopred dohodnuté krátke stretnutia firiem s potenciálnymi partnermi a investormi majú priniesť nové príležitosti v infraštruktúre, energetike či digitalizácii. SR pritom nadviaže na tohtoročné fórum v Dubrovníku, na ktorom sa zúčastnilo približne 1600 účastníkov zo 45 štátov a viac ako 700 spoločností.
Popri tradičných pilieroch zoskupenia, ktorými sú severojužné prepojenia v energetike, doprave a digitálnej infraštruktúre, sa slovenské predsedníctvo zameriava na jadrovú energetiku vrátane malých modulárnych reaktorov, umelú inteligenciu a dátové centrá, technológie dvojakého použitia a vodu ako strategickú surovinu. Iniciatívu sa zároveň snaží prepojiť s hospodárskymi koridormi smerujúcimi do Európy, ako sú Transkaspická trasa a hospodársky koridor India - Blízky východ - Európa (IMEC).
Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2016 a tvorí ju 13 účastníckych štátov Európskej únie - Slovensko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. V apríli 2027 sa má samit iniciatívy uskutočniť v Bratislave.
Slovensko chce podľa Chovanca fórum postaviť na čo najmenšom počte prejavov a čo najväčšom počte konkrétnych kontaktov. Vopred dohodnuté krátke stretnutia firiem s potenciálnymi partnermi a investormi majú priniesť nové príležitosti v infraštruktúre, energetike či digitalizácii. SR pritom nadviaže na tohtoročné fórum v Dubrovníku, na ktorom sa zúčastnilo približne 1600 účastníkov zo 45 štátov a viac ako 700 spoločností.
Popri tradičných pilieroch zoskupenia, ktorými sú severojužné prepojenia v energetike, doprave a digitálnej infraštruktúre, sa slovenské predsedníctvo zameriava na jadrovú energetiku vrátane malých modulárnych reaktorov, umelú inteligenciu a dátové centrá, technológie dvojakého použitia a vodu ako strategickú surovinu. Iniciatívu sa zároveň snaží prepojiť s hospodárskymi koridormi smerujúcimi do Európy, ako sú Transkaspická trasa a hospodársky koridor India - Blízky východ - Európa (IMEC).
Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2016 a tvorí ju 13 účastníckych štátov Európskej únie - Slovensko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. V apríli 2027 sa má samit iniciatívy uskutočniť v Bratislave.