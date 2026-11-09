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Rezort zahraničia: Na Web Summite sa zúčastní 16 slovenských firiem
Podujatie sa koná v dňoch 9. až 12. novembra.
Autor TASR
Bratislava/Lisabon 9. novembra (TASR) - Na jednom z najväčších technologických podujatí na svete v portugalskom Lisabone sa tento rok zúčastní približne 16 slovenských spoločností a startupov, ktoré sa na podujatí budú prezentovať pod záštitou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V pondelok o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s tým, že Web Summitu sa zúčastní aj štátny tajomník rezortu Rastislav Chovanec.
Podujatie sa koná v dňoch 9. až 12. novembra. Organizátori očakávajú viac ako 70.000 návštevníkov, vyše 900 rečníkov a 2300 startupov, ako aj približne 1200 investorov z viac ako 160 štátov sveta. Chovanec ako rečník a zástupca predsedníctva SR v Iniciatíve Trojmoria vystúpi v panelovej diskusii o úlohe medzinárodnej spolupráce pri podpore hospodárskeho rastu. Podporí tiež slovenské spoločnosti, ktoré sa na podujatí predstavia v národnom pavilóne Slovenska.
Konferenciu dopĺňajú sprievodné podujatia zamerané na odbornú diskusiu a nadväzovanie kontaktov. Agentúra SARIO pripravila pre podnikateľov stretnutie so slovenskou právničkou pôsobiacou v Portugalsku, ktorá im priblíži miestne podnikateľské prostredie.
Veľvyslanectvo SR v Lisabone súčasne zorganizuje v utorok (10. 11.) tradičné podujatie pre slovenské spoločnosti a startupy, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 100 hostí. Firmy na ňom budú môcť nadviazať nové obchodné kontakty a predstaviť svoje inovatívne riešenia medzinárodným partnerom.
Podujatie sa koná v dňoch 9. až 12. novembra. Organizátori očakávajú viac ako 70.000 návštevníkov, vyše 900 rečníkov a 2300 startupov, ako aj približne 1200 investorov z viac ako 160 štátov sveta. Chovanec ako rečník a zástupca predsedníctva SR v Iniciatíve Trojmoria vystúpi v panelovej diskusii o úlohe medzinárodnej spolupráce pri podpore hospodárskeho rastu. Podporí tiež slovenské spoločnosti, ktoré sa na podujatí predstavia v národnom pavilóne Slovenska.
Konferenciu dopĺňajú sprievodné podujatia zamerané na odbornú diskusiu a nadväzovanie kontaktov. Agentúra SARIO pripravila pre podnikateľov stretnutie so slovenskou právničkou pôsobiacou v Portugalsku, ktorá im priblíži miestne podnikateľské prostredie.
Veľvyslanectvo SR v Lisabone súčasne zorganizuje v utorok (10. 11.) tradičné podujatie pre slovenské spoločnosti a startupy, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 100 hostí. Firmy na ňom budú môcť nadviazať nové obchodné kontakty a predstaviť svoje inovatívne riešenia medzinárodným partnerom.