Rezort zahraničia podporí NG Aviation pri vstupe na zahraničné trhy

Bratislava 25. mája (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR podporí ambície spoločnosti NG Aviation pri prienikoch na zahraničné trhy, ako aj vo vzťahu k medzinárodným organizáciám. V mene rezortu to prisľúbila štátna tajomníčka ministerstva Ingrid Brocková, informovala o tom v pondelok po stretnutí so zástupcami inovatívnej slovenskej spoločnosti z oblasti informačných technológií.



„Teším sa, že mladí ľudia, ktorí dlhé obdobie strávili v zahraničí, sa vrátili späť na Slovensko, aby si splnili svoj podnikateľský sen,“ deklarovala Brocková s tým, že títo navrátilci so sebou priniesli nielen jedinečný podnikateľský nápad, ale aj mnoho vysokokvalifikovaných Slovákov.



NG Aviation vyvíja softvér, ktorý digitalizuje a optimalizuje letové informácie. Klientmi spoločnosti so sídlom v Bratislave sú spoločnosti z Francúzska či Spojených arabských emirátov. Ambíciou firmy je podľa slov ministerstva preniknúť na iné trhy, pričom spätnú väzbu majú povzbudivú a o ich riešenie tvorby digitálneho priestoru v leteckej doprave je silný záujem. „Aktívne spolupracujú s ESA a ICAO, majú prominentný záujem byť prítomnými aj na slovenskom trhu,“ uzavrel rezort.