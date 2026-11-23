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Rezort zahraničia:Vítame podpis obchodnej dohody medzi EÚ a Indonéziou
Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti informoval, že vzájomný obchod Slovenska a Indonézie v posledných rokoch kontinuálne rastie a vlani dosiahol takmer 208 miliónov eur.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) označil podpis Dohody o komplexnom hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a Indonéziou za prelomový krok, ktorý slovenským firmám otvára najväčšiu ekonomiku juhovýchodnej Ázie. Dohoda po takmer desiatich rokoch rokovaní postupne odstráni clá na drvivú väčšinu tovarov a potvrdzuje rastúci strategický význam regiónu pre európske hospodárstvo. Uviedol to komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Podpis dohody s Indonéziou je jasným signálom, že Európska únia dokáže i v čase geopolitických zmien a colných vojen otvárať nové trhy prostredníctvom dialógu a obojstranne výhodných dohôd. Indonézia so svojimi viac ako 280 miliónmi obyvateľmi ponúka slovenským podnikom veľký priestor. Teší ma, že aj tieto rokovania dotiahol do úspešného konca opäť eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý dohodu za Úniu v Bruseli podpísal,“ zdôraznil Blanár.
Dohoda podľa neho prinesie postupné odstránenie ciel na 98,5 % indonézskych colných položiek a zjednoduší obchodné postupy. Výrazne pomôže najmä malým a stredným podnikom, pre ktoré boli náklady a regulačné požiadavky doteraz väčšou prekážkou pri vstupe na indonézsky trh. Podľa odhadov Európskej komisie by európske podniky mohli po jej úplnom uplatňovaní ušetriť na clách vyše 600 miliónov eur ročne a vývoz EÚ do Indonézie by mohol v horizonte 15 rokov vzrásť takmer o 40 %. Súčasťou balíka je tiež samostatná dohoda o ochrane investícií, ktorá má vytvoriť stabilnejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie.
„Dohoda prichádza v čase, kedy už slovenské firmy v Indonézii hľadajú svoje príležitosti. Indopacifický región sme totiž hneď na začiatku nášho vládnutia stanovili ako jednu z kľúčových priorít slovenskej ekonomickej diplomacie, a aj preto som začiatkom februára vycestoval priamo do Indonézie spolu so slovenskými podnikateľmi, ktorí tam nadviazali alebo rozšírili svoje obchodné kontakty. Nová dohoda na úrovni Európskej únie im vstup a pôsobenie na tomto trhu výrazne uľahčí,“ potvrdil šéf zahraničných vecí SR.
Minister Blanár bol pritom vo februári prvým šéfom slovenskej diplomacie, ktorý Indonéziu oficiálne navštívil po 16 rokoch. S indonézskym ministrom zahraničných vecí Sugionom vtedy potvrdili záujem povýšiť vzťahy na strategické partnerstvo. Na prvom slovensko-indonézskom podnikateľskom fóre v Jakarte rokovalo s indonézskymi partnermi 20 slovenských podnikateľov a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala memorandum o porozumení s Indonézskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti informoval, že vzájomný obchod Slovenska a Indonézie v posledných rokoch kontinuálne rastie a vlani dosiahol takmer 208 miliónov eur. Nová dohoda ho môže podľa neho ďalej posilniť najmä v automobilovom priemysle, energetike, obrane, vodnom a odpadovom hospodárstve, poľnohospodárstve či digitálnej ekonomike.
Po dokončení schvaľovacích postupov sa predbežné uplatňovanie dohôd podľa Európskej komisie očakáva začiatkom roka 2027 a väčšina indonézskych colných položiek má byť liberalizovaná v priebehu prvých piatich rokov. Slovenským firmám pri vstupe na trh pomôže taktiež Veľvyslanectvo SR v Jakarte prostredníctvom poskytnutia informácií o podmienkach podnikania a sprostredkovania obchodných kontaktov.
„Podpis dohody s Indonéziou je jasným signálom, že Európska únia dokáže i v čase geopolitických zmien a colných vojen otvárať nové trhy prostredníctvom dialógu a obojstranne výhodných dohôd. Indonézia so svojimi viac ako 280 miliónmi obyvateľmi ponúka slovenským podnikom veľký priestor. Teší ma, že aj tieto rokovania dotiahol do úspešného konca opäť eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý dohodu za Úniu v Bruseli podpísal,“ zdôraznil Blanár.
Dohoda podľa neho prinesie postupné odstránenie ciel na 98,5 % indonézskych colných položiek a zjednoduší obchodné postupy. Výrazne pomôže najmä malým a stredným podnikom, pre ktoré boli náklady a regulačné požiadavky doteraz väčšou prekážkou pri vstupe na indonézsky trh. Podľa odhadov Európskej komisie by európske podniky mohli po jej úplnom uplatňovaní ušetriť na clách vyše 600 miliónov eur ročne a vývoz EÚ do Indonézie by mohol v horizonte 15 rokov vzrásť takmer o 40 %. Súčasťou balíka je tiež samostatná dohoda o ochrane investícií, ktorá má vytvoriť stabilnejšie a predvídateľnejšie podnikateľské prostredie.
„Dohoda prichádza v čase, kedy už slovenské firmy v Indonézii hľadajú svoje príležitosti. Indopacifický región sme totiž hneď na začiatku nášho vládnutia stanovili ako jednu z kľúčových priorít slovenskej ekonomickej diplomacie, a aj preto som začiatkom februára vycestoval priamo do Indonézie spolu so slovenskými podnikateľmi, ktorí tam nadviazali alebo rozšírili svoje obchodné kontakty. Nová dohoda na úrovni Európskej únie im vstup a pôsobenie na tomto trhu výrazne uľahčí,“ potvrdil šéf zahraničných vecí SR.
Minister Blanár bol pritom vo februári prvým šéfom slovenskej diplomacie, ktorý Indonéziu oficiálne navštívil po 16 rokoch. S indonézskym ministrom zahraničných vecí Sugionom vtedy potvrdili záujem povýšiť vzťahy na strategické partnerstvo. Na prvom slovensko-indonézskom podnikateľskom fóre v Jakarte rokovalo s indonézskymi partnermi 20 slovenských podnikateľov a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísala memorandum o porozumení s Indonézskou obchodnou a priemyselnou komorou.
Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti informoval, že vzájomný obchod Slovenska a Indonézie v posledných rokoch kontinuálne rastie a vlani dosiahol takmer 208 miliónov eur. Nová dohoda ho môže podľa neho ďalej posilniť najmä v automobilovom priemysle, energetike, obrane, vodnom a odpadovom hospodárstve, poľnohospodárstve či digitálnej ekonomike.
Po dokončení schvaľovacích postupov sa predbežné uplatňovanie dohôd podľa Európskej komisie očakáva začiatkom roka 2027 a väčšina indonézskych colných položiek má byť liberalizovaná v priebehu prvých piatich rokov. Slovenským firmám pri vstupe na trh pomôže taktiež Veľvyslanectvo SR v Jakarte prostredníctvom poskytnutia informácií o podmienkach podnikania a sprostredkovania obchodných kontaktov.