Rezort zapája do projektu ekonomického systému ďalšie subjekty
Zároveň sa do programu zapája aj KSK, ktorý doteraz využíval ekonomický informačný systém prevádzkovaný na platforme SAP R/3 mimo prostredia Datacentra MF SR.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pokračuje v projekte Centrálny ekonomický systém (CES), ktorý je spolufinancovaný z eurofondov. Prostredníctvom dodatku k Zmluve o implementácii CES a o poskytovaní aplikačnej podpory zapája do projektu aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú právnu formu akciovej spoločnosti, ako aj Košický samosprávny kraj (KSK) spolu s vybranými podriadenými organizáciami. Informoval o tom vo štvrtok rezort financií.
„Cieľom je nielen rozšírenie používateľskej základne systému CES, ale aj podpora reformných opatrení vlády v oblasti digitalizácie a centralizácie verejných financií, najmä v sektore zdravotníctva a regionálnej samosprávy,“ priblížilo MF.
Doplnenie projektu podľa neho vyplýva z požiadavky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré v rámci Plánu obnovy a odolnosti realizuje reformu týkajúcu sa centralizácie riadenia najväčších nemocníc a investíciu do digitalizácie v zdravotníctve. Táto investícia zahŕňa pilotný projekt pre 19 nemocníc, z ktorých väčšina (14) sú príspevkové organizácie a sú podľa zákona povinné využívať systém CES.
„Keďže zvyšné nemocnice právnej formy akciová spoločnosť (5) patria do tej istej skupiny pilotných subjektov, nie je objektívne možné, aby využívali iný ekonomický systém s odlišným rozsahom procesov a funkcionalít. Ich zapojením do CES sa zabezpečí jednotné riadenie, efektívne hospodárenie a lepšie využitie verejných zdrojov v rámci centralizovaného systému štátnej správy,“ vysvetlilo ministerstvo.
Zároveň sa do programu zapája aj KSK, ktorý doteraz využíval ekonomický informačný systém prevádzkovaný na platforme SAP R/3 mimo prostredia Datacentra MF SR. Vzhľadom na ukončenie podpory staršej technológie a potrebu prechodu na novú platformu, ako aj riziká spojené s prevádzkou zastaraného hardvéru, sa rezort financií dohodol s KSK na využití systému CES.
„Útvar hodnoty za peniaze vypracoval hodnotenie návrhu Dodatku č. 4, v ktorom odporučil dosiahnuť finančnú úsporu. Ministerstvu financií SR sa následne podarilo s dodávateľom CES vyrokovať zníženie ceny Dodatku č. 4 o 1,318 milióna eur, čo predstavuje približne 7 % úsporu z hodnoty doplňujúcich plnení,“ vyčíslilo MF.
Centrálny ekonomický systém je SAPový informačný systém verejnej správy určený na komplexné pokrytie ekonomických a podporných procesov štátnych a verejných organizácií. Systém zabezpečuje efektívnejšie a transparentnejšie riadenie samotných procesov od správy rozpočtov, účtovníctva a výkazníctva až po správu majetku a riadenie ľudských zdrojov, doplnilo ministerstvo.
