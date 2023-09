Rezort zdravotníctva bude môcť jednoduchšie nakladať s majetkom štátu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR bude môcť aj po odvolaní mimoriadnej situácie jednoduchšie nakladať s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je určený na zamedzenie šírenia a na liečbu ochorenia COVID-19. Za takýto majetok sa považujú lieky vrátane vakcín a zdravotnícke pomôcky určené na ich aplikáciu. Príslušné nariadenie z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktoré predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení aj po odvolaní mimoriadnej situácie, schválila v stredu vláda.



"Navrhovaná úprava umožní správcovi majetku štátu, ktorým je MZ SR, aby aj naďalej pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu nepotreboval vykonať ponukové konanie, osobitné ponukové konanie, elektronickú aukciu alebo ponuku na nájom podľa zákona o správe majetku štátu," priblížil rezort financií. Správca majetku však musí konať so zreteľom na verejný záujem a postupovať účelne a hospodárne.



Z dôvodu čo najrýchlejšieho odovzdania ustanoveného hnuteľného majetku štátu sa na platnosť zmlúv, ktorých predmetom je nakladanie s takýmto majetkom, nebude naďalej vyžadovať súhlas podľa zákona o správe majetku štátu. Taktiež nebude potrebné rozhodnúť o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti prevádzaného majetku štátu. Tieto výnimky budú platiť do 31. decembra 2026.



Vláda predĺžila aj možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytových a nebytových priestorov. "V záujme sfunkčnenia výkonu spoločného vlastníckeho práva sa navrhuje táto dobrovoľná možnosť výkonu hlasovacieho práva, ktorú si vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu zvoliť, ak budú existovať obavy pred šírením ochorenia COVID-19," vysvetlilo ministerstvo. Nariadením je táto možnosť upravená do 31. decembra 2024. Po tomto dátume by sa mal elektronický spôsob hlasovania zapracovať do právnej úpravy týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov.



Nariadenie vlády je účinné od 1. októbra tohto roka. Do 30. septembra platia ešte príslušné opatrenia v rámci mimoriadnej situácie na základe zákona o mimoriadnych opatreniach.