Rezort: Zdravotný turizmus v kúpeľoch sa blíži k číslam spred pandémie

Bratislava 30. septembra (TASR) - Zdravotný turizmus v kúpeľoch sa pomaly blíži k číslam spred pandémie. V minulom roku sa v slovenských kúpeľoch liečilo vyše 167.000 ľudí, približne 60 % z nich si kúpeľný pobyt plne hradilo. Zvyšní pacienti mali liečbu hradenú zo zdravotnej poisťovne. S odvolaním sa na štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií to po pondelkovej konferencii Vízia slovenského kúpeľníctva v kontexte cestovného ruchu zhodnotilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Informoval o tom odbor komunikácie MCRŠ SR.



"Kúpeľníctvo patrí medzi strategické piliere rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Na dnešnej konferencii sme spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Ladislavom Slobodníkom diskutovali o tom, ako prepojiť zdravotný segment s ministerstvom cestovného ruchu a športu pri propagácii celého kúpeľníctva na Slovensku. Celá konferencia je najmä o tom, ako identifikovať problémy, ktoré tento sektor má a verím, že naším rozhodnutím presunúť gastro a ubytovanie do päťpercentnej DPH sme ich na začiatok potešili a teraz necháme rozvíjať detailné stratégie do budúcnosti, pri ktorých budeme tiež nápomocní," uviedol minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS).



Slovensko má podľa rezortu bohatú tradíciu kúpeľníctva, ktoré poskytuje liečebné a relaxačné služby domácim i zahraničným návštevníkom a tiež prispieva k ekonomickému rastu regiónov. "Kúpeľníctvo bolo, je a bude neodmysliteľnou súčasťou slovenského cestovného ruchu. V tejto oblasti máme bohatú históriu a sme známi po celom svete. Nielen množstvom liečivých zdrojov, ale aj úrovňou a kvalitou kúpeľných zariadení. Je pre nás dôležité rozvíjať existujúce trhy, ale hľadať aj nové," uviedol štátny tajomník MCRŠ SR Marek Harbuľák.



Podľa rezortu patrí Slovensko v Európe medzi krajiny s rozvinutou kúpeľnou starostlivosťou. V minulom roku sa v slovenských kúpeľoch podľa štatistík liečilo vyše 167.000 ľudí. Približne 20 % hostí tvorili zahraniční turisti hlavne z Českej republiky, Nemecka či Poľska.



"Sme veľmi zaujímavou destináciou zdravotného turizmu. Už dlhé roky máme prísun zahraničných pacientov nielen z Európskej únie, ale aj z tretích krajín, práve pre kvalitu poskytovanej starostlivosti. Navyše títo zahraniční turisti neprichádzajú na dva - tri dni, ale priemerný počet prenocovaní sa za ostatných 15 rokov pohybuje okolo 14," uviedla predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov Janka Zálešáková.



Na Slovensku sa nachádza približne 21 kúpeľných miest a vyše 1600 minerálnych prameňov. Vyše 120 z nich sú kvalifikované ako termálne s teplotou vody nad 25 stupňov Celzia, čo umožňuje ich využitie na wellness a liečebné účely.