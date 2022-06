Rezorty financií a dopravy sa dohodli na dofinancovaní vlakov na 2022

Bratislava 10. júna (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek a štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť sa v piatok dohodli na dofinancovaní vlakovej dopravy na rok 2022. Chýbajúcich 24 miliónov eur na prevádzku vlakov sa vykryje z kapitoly MDV SR. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie MDV SR Ivan Rudolf.



"Chcem sa poďakovať predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) za to, že sa aktívne vložil do vyriešenia tohto problému, vedeniu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a tiež štátnemu tajomníkovi Klimekovi za konštruktívny prístup," zhodnotil výsledok rokovania Kmeť.



Jeho náprotivok z rezortu financií Klimek dodal, že "výsledkom náročných, ale konštruktívnych rokovaní ministerstiev a ZSSK je, že občania na Slovensku sa nemusia obávať rušenia vlakových spojení". Obe strany sa podľa Rudolfa tiež dohodli na tom, že rokovania o kompenzácii výpadku tržieb ZSSK ešte budú pokračovať.



ZSSK má realizovať dopravné výkony za 354 miliónov eur, dostala na to však len 330 miliónov eur. MF SR im odporučilo, aby na to hľadali úspory. Šéf ZSSK Roman Koreň počas livestreamu 31. mája na sociálnej sieti uviedol, že momentálne neexistuje iná alternatíva, ako rušenie tretiny vlakov. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) však verí, že k tomu nedôjde, boli by to totiž "nezvratné zmeny".