Rezorty navrhujú zriadiť Radu vlády SR pre udržateľný rozvoj

Bratislava 23. októbra (TASR) - Rezort investícií a rezort životného prostredia navrhujú zriadenie Rady vlády SR pre udržateľný rozvoj a jeho financovanie. Jej vznikom by malo dôjsť k zlúčeniu troch rád vlády. Vyplýva to z iniciatívneho materiálu na medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Rezorty navrhujú zrušenie Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 - 2027, Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu a Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Ich agendu by mala pokrývať práve novovzniknutá rada.



"Týmto postupom dôjde k zvýšenej previazanosti a zefektívneniu rozhodovania na úrovni vlády v takých dôležitých oblastiach, akými sú udržateľný rozvoj, politika súdržnosti Európskej únie a Zelená dohoda Európskej únie," uviedli rezorty v predkladacej správe s tým, že prostredníctvom zlúčenej rady dôjde k užšiemu previazaniu zámeru udržateľného rozvoja a vynakladania verejných zdrojov.



Po vzniku novej rady vlády je podľa rezortov vhodné preskúmať aj transformáciu Rady vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti SR na pracovnú skupinu pôsobiacu pod ňou.