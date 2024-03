Rezorty podľa M. Kaliňáka hľadajú spôsoby, ako pomôcť živnostníkom

Bratislava 15. marca (TASR) - Absolútna väčšina starostov a primátorov považuje živnostníkov, malé a rodinné podniky za kostru miestnej ekonomiky. Jednotlivé rezorty musia v rámci svojho pôsobenia rozmýšľať nad tým, ako im môžu pomôcť. Uviedol to v piatok na výročnej konferencii Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák.



Jednou z oblastí, ktoré môžu pomôcť živnostníkom, sú aj eurofondy, kde je k dispozícii celkovo 12,5 miliardy eur. "Tento rok musíme spolu zvládnuť aktualizáciu eurofondov a budúci rok aj v spolupráci s vami veľkú revíziu. Musíme vás počúvať, čo máme urobiť pre to, aby sa vám darilo. Lebo živíte seba a svoje rodiny," zhodnotil Kaliňák.



Malým podnikateľom podľa neho môže pomôcť aj nová Rada vlády pre regionálny rozvoj, ktorá vznikla tento týždeň. Do polovice roka by sa tiež mali zjednodušiť pravidlá verejného obstarávania, čo pomôže samosprávam aj ich dodávateľom, avizoval Kaliňák.



Spolupráca so živnostníkmi je dôležitá aj pre Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, zdôraznila na konferencii Alena Longauerová z odboru zlepšovania podnikateľského prostredia rezortu. Jeho cieľom je pripravovať také návrhy opatrení, ktoré znižujú byrokraciu. "Výsledkom tej spolupráce sú rôzne opatrenia, ktoré pomohli mnohým živnostníkom," podčiarkla.



Aktívnou komunikáciou aj so SŽZ hľadajú riešenia aktuálnych problémov, ktoré trápia živnostníkov. Pomôcť tomu má aj nová aplikácia pod názvom "Zlepši podnikanie", vytvorená v rámci plánu obnovy. "Môžete nám cez ňu podávať podnety, aby sme ich presadzovali v rámci legislatívneho procesu. Aby sme postupne znižovali byrokratickú záťaž, ktorá vám odoberá sily a náklady, aby ste tie peniaze využili na rozvoj svojho podnikania," dodala Longauerová.