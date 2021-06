R.Fico: Matovič nespĺňa kritériá na výkon akejkoľvek funkcie v štáte

Bratislava 30. júna (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) pristúpil k zastrašovaniu opozície. "Musíme hlasovať za vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi, ktorý nespĺňa ani odborné, vzdelanostné, etické, morálne pracovné kritériá na výkon akejkoľvek funkcie v tomto štáte," vyhlásil Fico v stredu v rozprave k vysloveniu nedôvery Matovičovi v parlamente.



Fico nemá pochybnosti že s nápadom "pozatvárať opozíciu" prišiel Matovič. "Preukázali sme, že sa stretáva a pozná hlavných udavačov. Priznal, že sa niekoľkokrát stretol s pánom Slobodníkom, Makóom, dobre pozná pána Suchobu, ďalšieho kajúcnika a udavača," povedal Fico. Podľa neho to pokračuje tým, že si koalícia nájde udavača, ktorého vydierajú, a štát týchto ľudí aj korumpuje.



Fico dodal, že má dôkazy, ktoré ukazujú, že firma Lama patrí bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi. "Máme k dispozícii ním podpísanú výpoveď, kde povedal, ako to je s firmou Lama a jeho osobou," upozornil.



Monika Kavecká (OĽANO) reagovala, že prejav Fica skôr znel akoby hovoril o sebe a svojej vláde. "Mali sme tu vládu, keď ste boli len vy vo vláde. Ak chcete rozprávať o štýle zastrašovania, tak tu by mohli rozprávať mnohí ľudia o zastrašovaní, ktoré zažili z čias, keď vy ste boli premiérom a poukazovali na nedostatky skrivodlivosti a bezprávia," dodala.