R.Fico: Opäť sa pokúsime dostať na rokovanie tému zdražovania energií

Bratislava 30. novembra (TASR) – Opozičný Smer-SD sa opäť pokúsi formou mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, dostať na rokovanie tému zdražovania energií. Uviedol do predseda Smeru-SD Robert Fico.



"Opäť sa pokúsime formou mimoriadnej schôdze NR SR dostať na rokovanie tému zdražovania energií," uviedol Fico. Vrcholom podľa neho je výzva, ktorú zasiela Východoslovenská energetika (VSE) svojim klientom. Táto výzva smeruje k tomu, aby ľudia začali vypínať v noci kúrenie. "Budeme žiadať presné kroky, ktoré má vláda urobiť, aby sa trošku odbremenili domácnosti, malé a stredné podniky," oznámil Fico.



Pokračoval, že dôchodcovia potrebujú peniaze hneď teraz, aby prežili ťažké obdobie, čím reagoval na piatkový (26. 11.) návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Konštatoval, že Smer-SD nemá žiadny dôvod návrh podporovať. "Hneď, ako bude tento nezmysel v druhom čítaní, podáme pozmeňujúci návrh a budeme žiadať vládu, aby vyplatila 500 eur v hotovosti každému dôchodcovi na rok 2022," povedal Fico. Malo by ísť o ekvivalent 13. dôchodku.



"Sme dohodnutí s poslancami okolo poslanca Tarabu, že ideme do schôdze, ktorá sa týka zdravotníctva. Domnievame sa, že je neuveriteľne dôležité okamžite dať finančnú injekciu do zdravotníctva na stabilizáciu lekárov a zdravotníckych pracovníkov," vyhlásil Fico. Predpokladá, že návrh na mimoriadnu schôdzu o zdravotníctve by mali poslanci podať dnes popoludní, a v stredu (1. 12.) návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze o cenách energie.