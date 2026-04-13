< sekcia Ekonomika
Rheinmetall a Destinus chcú vyrábať strely s plochou dráhou letu
Skúsenosti Rheinmetallu s veľkoobjemovou výrobou znamenajú, že môže pomôcť zvýšiť európske zásoby týchto zbraní, vyjadril sa spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Destinus Michail Kokorič.
Autor TASR
Düsseldorf 13. apríla (TASR) - Nemecký zbrojársky gigant Rheinmetall v pondelok oznámil, že prvýkrát začne vyrábať strely s plochou dráhou letu, a to v partnerstve s holandskou zbrojovkou Destinus. Rheinmetall a Destinus tento rok vytvoria spoločný podnik na výrobu rakiet, uviedol Rheinmetall. Založenie podniku musia schváliť regulačné úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Spájame výrobné kapacity a skúsenosti spoločnosti Rheinmetall pri riadení rozsiahlych programov so špecifickými technológiami firmy Destinus,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger. „Musíme v Európe rozšíriť priemyselnú základňu pre moderné obranné systémy,“ dodal.
Skúsenosti Rheinmetallu s veľkoobjemovou výrobou znamenajú, že môže pomôcť zvýšiť európske zásoby týchto zbraní, vyjadril sa spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Destinus Michail Kokorič. „Európa vstupuje do novej fázy rozširovania výroby rakiet,“ poznamenal.
Spoločný podnik má vyrábať útočné a zachytávacie systémy vrátane striel s plochou dráhou letu a raketového delostrelectva, konštatoval Rheinmetall vo vyhlásení a dodal, že výroba má zahŕňať systémy, ktoré sa už používajú na bojisku na Ukrajine.
Rheinmetall v Nemecku najviac profituje zo snahy krajiny o opätovné vyzbrojenie, ktorú v roku 2022 vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Objavujú sa však varovania, že príliš veľký podiel výdavkov na obranu smeruje k tradičným výrobcom, ako je Rheinmetall, ktorých produkty siahajú od munície až po vojenské vozidlá, a nie k menším firmám špecializujúcim sa na modernejšie a vyspelejšie zbrane.
„Spájame výrobné kapacity a skúsenosti spoločnosti Rheinmetall pri riadení rozsiahlych programov so špecifickými technológiami firmy Destinus,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger. „Musíme v Európe rozšíriť priemyselnú základňu pre moderné obranné systémy,“ dodal.
Skúsenosti Rheinmetallu s veľkoobjemovou výrobou znamenajú, že môže pomôcť zvýšiť európske zásoby týchto zbraní, vyjadril sa spoluzakladateľ a generálny riaditeľ firmy Destinus Michail Kokorič. „Európa vstupuje do novej fázy rozširovania výroby rakiet,“ poznamenal.
Spoločný podnik má vyrábať útočné a zachytávacie systémy vrátane striel s plochou dráhou letu a raketového delostrelectva, konštatoval Rheinmetall vo vyhlásení a dodal, že výroba má zahŕňať systémy, ktoré sa už používajú na bojisku na Ukrajine.
Rheinmetall v Nemecku najviac profituje zo snahy krajiny o opätovné vyzbrojenie, ktorú v roku 2022 vyvolala ruská invázia na Ukrajinu. Objavujú sa však varovania, že príliš veľký podiel výdavkov na obranu smeruje k tradičným výrobcom, ako je Rheinmetall, ktorých produkty siahajú od munície až po vojenské vozidlá, a nie k menším firmám špecializujúcim sa na modernejšie a vyspelejšie zbrane.