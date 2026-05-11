Rheinmetall a Deutsche Telekom pracujú na štíte proti dronom

Ilustračná snímka dronu. Foto: TASR/AP

Projekt sa nachádza v počiatočnej fáze.

Autor TASR
Bonn 11. mája (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall a telekomunikačný operátor Deutsche Telekom (DT) budú spolupracovať na vývoji obranného štítu proti dronom a kybernetickým útokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Projekt sa nachádza v počiatočnej fáze, oznámili v pondelok obe spoločnosti. Cieľom je včasné zachytenie dronov a ich zastavenie pomocou rušiacich signálov, stíhacích dronov alebo laserov. Takýto systém by sa mohol využívať v elektrárňach, priemyselných zariadeniach, na mostoch a v ďalšej kritickej infraštruktúre. Protilietadlové zbrane nie sú súčasťou projektu.

DT poskytne svoje odborné znalosti v oblasti mobilných sietí a iných digitálnych aplikácií, zatiaľ čo Rheinmetall je zodpovedný za senzory a efektory (prostriedky na zneškodnenie cieľa - pozn. TASR), resp. lasery. Hrozba, ktorú predstavujú drony, je „vysoko digitálna,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Armin Papperberger. Na jej odvrátenie je potrebná kombinácia senzorov, efektorov a bezpečných komunikačných sietí, pričom „Rheinmetall a Deutsche Telekom spájajú práve tieto schopnosti,“ dodal.

Generálny riaditeľ Telekomu Tim Höttges poukázal na odborné znalosti svojej spoločnosti v oblasti konektivity, cloudu a analýzy dát, ktoré podľa neho posunú obranu proti dronom na novú úroveň. „Spolu s Rheinmetallom posilňujeme suverenitu a pomáhame zmierniť obavy verejnosti,“ uzavrel Höttges.
