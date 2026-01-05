< sekcia Ekonomika
Rheinmetall a MBDA budú spoločne vyvíjať námorné laserové zbrane
Autor TASR
Düsseldorf 5. januára (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheimetall a európska spoločnosť MBDA plánujú v prvom štvrťroku tohto roka založiť spoločný podnik pre námorné laserové zbrane. „Nová spoločnosť bude vyvíjať a dodávať vysokovýkonné, inovatívne laserové zbraňové systémy, spočiatku pre námorníctvo,“ oznámil Rheinmetall v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rheinmetall a MBDA Germany, nemecká dcéra nadnárodnej spoločnosti MBDA so sídlom vo Francúzsku, spolupracujú od roku 2019 a spoločne vyvíjajú laserový systém pre vojenské námorníctvo. Po ročnom testovaní na nemeckej vojenskej lodi bol systém prepravený na breh do vojenského zariadenia v severozápadnom Nemecku na ďalšie testovanie. Očakáva sa, že na nasadenie bude pripravený od roku 2029.
Nemecké námorníctvo získa „funkčný laserový zbraňový systém, ktorý doplní jeho zbrane a riadené strely“, uviedol Rheinmetall. Systém je podľa spoločnosti obzvlášť účinný v boji proti dronom a iným rýchlo sa pohybujúcim cieľom.
