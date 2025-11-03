< sekcia Ekonomika
Rheinmetall a Pirochim Victoria investujú do rumunského závodu
Autor TASR
Bukurešť 3. novembra (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall a rumunská obranná spoločnosť Pirochim Victoria investujú viac ako 500 miliónov eur do nového závodu na výrobu strelného prachu v Rumunsku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Nový výrobný závod bude postavený v župe Brašov a očakáva sa, že vytvorí približne 700 pracovných miest. Prevádzka v závode by sa mala začať v roku 2028.
Táto iniciatíva predstavuje najnovšie úsilie spoločnosti Rheinmetall o dosiahnutie cieľa, ktorým je výroba 20.000 ton strelného prachu do roku 2030, uviedol generálny riaditeľ Armin Papperger.
