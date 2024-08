Rheinmetall chce do roku 2030 zvýšiť ročný obrat na 40 miliárd eur

Düsseldorf 23. augusta (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall má ambíciu stať sa do konca tohto desaťročia jednou z najväčších spoločností v odvetví na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Aby sme to dosiahli, potrebujeme ročný obrat 40 miliárd eur," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Armin Papperger v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Handelsblatt. V tomto roku chce skupina podľa neho prekročiť hranicu desiatich miliárd eur, čo by znamenalo nárast o 40 %. Štvornásobné zvýšenie ročného obratu na 40 miliárd eur nie je vzdialený cieľ, zdôraznil Pepperger a dodal, že súčasťou rastovej stratégie sú aj akvizície a fúzie. Rheinmetall naposledy získal americkú spoločnosť Loc a španielsku Expal.



Rheinmetall, najväčší zbrojársky podnik v Nemecku, v prvom polroku tohto roka zvýšil tržby o tretinu približne na 3,8 miliardy eur. Objem prichádzajúcich objednávok a novouzavretých rámcových zmlúv sa v rovnakom období viac ako zdvojnásobil na 15,4 miliardy eur. Koncern vyrába tanky, delostreleckú techniku, systémy protivzdušnej obrany, vojenské nákladné vozidlá a muníciu. Okrem dopĺňania výzbroje a modernizácie armád NATO je aj významným dodávateľom vojenskej techniky pre Ukrajinu.