Rheinmetall dokončil prevzatie divízie vojnových lodí od skupiny NVL
Autor TASR
Düsseldorf 2. marca (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall bude stavať aj lode. Spoločnosť v pondelok oznámila, že dokončila prevzatie divízie výroby vojnových lodí od skupiny Naval Vessels Lürssen (NVL). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rheinmetall uviedol, že v rámci konaní na ochranu hospodárskej súťaže získal všetky potrebné povolenia a prevod vlastníctva sa uskutočnil 1. marca. Kúpnu cenu zúčastnené strany nezverejnili.
Skupina NVL so sídlom v Brémach zamestnáva po celom svete približne 2100 ľudí. V minulom roku dosiahla tržby vo výške približne 1,3 miliardy eur, z čoho by malo 10 % pripadnúť na prevádzkový zisk EBIT.
Rheinmetall zamestnáva približne 40.000 ľudí. Koncern si stanovil cieľ dosiahnuť v roku 2025 tržby výrazne presahujúce sumu 12 miliárd eur. Najväčší nemecký výrobca zbraní zverejní svoje výsledky za minulý rok v polovici tohto mesiaca.
