Rheinmetall kupuje vojenskú lodenicu spoločnosti Lürssen
Počas svojej 150-ročnej histórie spoločnosť dodala viac ako 1000 plavidiel námorníctvu a pobrežným strážam po celom svete a naďalej poskytuje údržbárske a opravárenské služby.
Autor TASR
Berlín 15. septembra (TASR) - Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall sa dohodla na kúpe spoločnosti Naval Vessels Lürssen (NVL), vojenskej divízie brémskej lodenice Lürssen. Rozšíri tak svoje portfólio produktov aj o vojenské plavidlá. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Spoločnosti nezverejnili cenu transakcie, ktorá by sa mala uzavrieť začiatkom budúceho roka po schválení regulačnými orgánmi.
Spoločnosť Rheinmetall, známa výrobou tankov, granátov a bojových vozidiel pechoty, už dlho pôsobí aj v námornom sektore. Dodáva námorné delá a laserové moduly, ale nestavia lode. Akvizícia jej umožní rozšíriť svoje operácie do námorného lodného staviteľstva a reagovať na rastúci dopyt námorných síl a vyššie rozpočty na obranu modernými, digitálne vybavenými systémami.
Akcie spoločnosti od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 vzrástli približne dvadsaťnásobne, keďže sa Rheinmetall stal kľúčovým dodávateľom zbraní pre Kyjev.
NVL, súkromná skupina so štyrmi lodenicami v severnom Nemecku, sa špecializuje na návrh a výstavbu námorných a vládnych plavidiel pre nemecké námorníctvo aj klientov na celom svete. Vlastní tiež prevádzky v Bulharsku, Chorvátsku, Egypte a Bruneji. Zamestnáva približne 2100 ľudí a v roku 2024 vykázala tržby vo výške zhruba 1 miliardy eur.
Počas svojej 150-ročnej histórie spoločnosť dodala viac ako 1000 plavidiel námorníctvu a pobrežným strážam po celom svete a naďalej poskytuje údržbárske a opravárenské služby.
Rheinmetall zamestnáva približne 40.000 ľudí a v minulom roku vygeneroval tržby vo výške 9,8 miliardy eur.
