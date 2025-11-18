< sekcia Ekonomika
Rheinmetall očakáva do roku 2030 päťnásobný nárast tržieb
Autor TASR
Düsseldorf 18. novembra (TASR) - Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall očakáva, že jej tržby v roku 2030 vzrastú na približne 50 miliárd eur z takmer 10 miliárd eur v roku 2024. Prevádzková marža by sa mala v rovnakom období zvýšiť na viac ako 20 % z 15,2 % v minulom roku, oznámil v utorok generálny riaditeľ koncernu Armin Papperger. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výdavky na obranu v Nemecku a Európe zaznamenávajú „dramatický nárast“, uviedol Papperger. Hnacou silou v nasledujúcich rokoch bude podľa neho aj expanzia spoločnosti do ďalších sektorov zbrojárskeho priemyslu. Papperger tiež zdôraznil, že prípadná mierová dohoda alebo zmrazenie konfliktu na Ukrajine nezastavia rast spoločnosti Rheinmetall. Členské štáty NATO sú odhodlané investovať do svojich armád výrazne viac ako v minulosti a dopyt po vojenskej technike zostane ešte dlho vysoký, vysvetlil šéf koncernu.
