Rheinmetall od začiatku vojny na Ukrajine zvýšil cenu svojich akcií

Düsseldorf 26. februára (TASR) - Najväčší nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall od začiatku vojny na Ukrajine zvýšil desaťnásobne cenu svojich akcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kým 23. februára 2022 stála jedna akcia výrobcu zbraní 96,8 eura, v stredu popoludní sa na platforme Xetra obchodovala za 968 eur. Rheinmetall vyrába tanky, vojenské nákladné vozidlá, delostrelectvo, protilietadlové delá a muníciu, výzbroj, ktorá je vo vojne na Ukrajine naliehavo potrebná. Spoločnosť okrem dodávok pre krajinu napadnutú Ruskom ťaží aj zo zvýšeného dopytu zo strany štátov NATO, ktoré sa cítia Moskvou ohrozené, a preto viac investujú do obrany. Strmú trajektóriu rastu možno pozorovať predovšetkým na objednávkach. Na konci roka 2021 spoločnosť evidovala nevybavené objednávky v celkovom objeme 24,5 miliardy eur. Na jeseň v roku 2024 to už bolo takmer 52 miliárd a tento objem ďalej rástol.



Rheinmetall odhaduje, že v roku 2024 jeho tržby prvýkrát dosiahnu hranicu približne 10 miliárd eur. Za prvých deväť mesiacov do konca septembra 2024 tržby vzrástli o 36 % na 6,3 miliardy eur. Výsledky za celý rok 2024 spoločnosť predstaví v polovici marca.