Rheinmetall v 1. štvrťroku zvýšil tržby aj prevádzkový zisk
Autor TASR
Düsseldorf 7. mája (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v prvom štvrťroku zvýšil svoj prevádzkový zisk o 17 % na 224 miliónov eur. Tržby spoločnosti v medziročnom porovnaní vzrástli o 8 % na 1,9 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť dokázala ďalej rásť aj v porovnaní s mimoriadne úspešným prvým štvrťrokom minulého roka, uviedol vo štvrtok generálny riaditeľ koncernu Armin Papperger. „Najmä pre druhý štvrťrok 2026 očakávame silnejší rast tržieb a objemu prijatých objednávok, kde počítame s veľkoobjemovými zákazkami v námornom aj automobilovom sektore,“ dodal. Rheinmetall zároveň potvrdil svoj výhľad, na základe ktorého by sa mal obrat koncernu za celý rok 2026 zvýšiť približne o polovicu.
Rheinmetall vyrába tanky, delostreleckú techniku, systémy protivzdušnej obrany, vojenské nákladné vozidlá, lode a muníciu. Okrem dopĺňania výzbroje a modernizácie armád NATO je aj významným dodávateľom vojenskej techniky pre Ukrajinu. Spoločnosť zamestnáva približne 34.000 ľudí.
