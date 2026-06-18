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Rheinmetall vytvorí s Američanmi platformu priestorového spravodajstva
Systém je určený na podporu nemeckých obranných požiadaviek a európskych spravodajských a prieskumných programov.
Autor TASR
Düsseldorf 18. júna (TASR) - Nemecká zbrojovka Rheinmetall podpísala memorandum o porozumení s americkou spoločnosťou Vantor (predtým Maxar) o spoločnom vývoji satelitného vojenského spravodajstva pre Nemecko a ďalšie európske krajiny. Rheinmetall to oznámil vo štvrtok a uviedol, že plánujú vytvoriť spoločný podnik v Nemecku, ktorý bude poskytovať platformu kombinujúcu snímky zo satelitov a dronov s mapovými údajmi, aby ozbrojeným silám poskytla podrobný obraz o podmienkach na bojisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Systém je určený na podporu nemeckých obranných požiadaviek a európskych spravodajských a prieskumných programov. Pomôže vojenským veliteľom vykonávať úlohy, ako je plánovanie misií, cielenie, hodnotenie škôd na bojisku, monitorovanie operácií a činnosti velenia a riadenia.
„Aby si európske ozbrojené sily udržali rozhodovaciu výhodu v tempe dnešného konfliktu, potrebujú kontrolu nad architektúrou, ktorá premieňa údaje na dôveryhodný obraz reality v teréne,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ spoločnosti Vantor Dan Smoot.
V rámci partnerstva bude platforma priestorového spravodajstva spoločnosti Vantor integrovaná so systémami velenia a riadenia spoločnosti Rheinmetall. Platforma umožní zákazníkom priamo poverovať satelity spoločnosti Vantor zhromažďovaním snímok z oblastí záujmu a ich prenosom v takmer reálnom čase, potenciálne do 15 minút.
Systém je určený na podporu nemeckých obranných požiadaviek a európskych spravodajských a prieskumných programov. Pomôže vojenským veliteľom vykonávať úlohy, ako je plánovanie misií, cielenie, hodnotenie škôd na bojisku, monitorovanie operácií a činnosti velenia a riadenia.
„Aby si európske ozbrojené sily udržali rozhodovaciu výhodu v tempe dnešného konfliktu, potrebujú kontrolu nad architektúrou, ktorá premieňa údaje na dôveryhodný obraz reality v teréne,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ spoločnosti Vantor Dan Smoot.
V rámci partnerstva bude platforma priestorového spravodajstva spoločnosti Vantor integrovaná so systémami velenia a riadenia spoločnosti Rheinmetall. Platforma umožní zákazníkom priamo poverovať satelity spoločnosti Vantor zhromažďovaním snímok z oblastí záujmu a ich prenosom v takmer reálnom čase, potenciálne do 15 minút.