Rheinmetall získal kontrakt na dodávku bojových vozidiel za 3 mld. eur
Súčasťou kontraktu je aj opcia na dodanie až 248 ďalších vozidiel.
Autor TASR
Düsseldorf 20. októbra (TASR) - Spoločnosť Rheinmetall, najväčší nemecký výrobca zbraní, dodá nemeckým a holandským ozbrojeným silám 222 kolesových bojových vozidiel za tri miliardy eur. Kontrakt získala spoločnosť Artec, ktorá je spoločným podnikom Rheinmetallu a francúzsko-nemeckého výrobcu tankov KNDS. Jeho celková hodnota predstavuje 3,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Súčasťou kontraktu je aj opcia na dodanie až 248 ďalších vozidiel. Objednávka sa týka vozidla Boxer Schakal, ktoré kombinuje podvozok obrneného vozidla Boxer s vežou bojového vozidla pechoty Puma. Prvých 150 kusov je určených pre nemeckú armádu. Spoločný podnik Artec očakáva aj ďalšie zákazky, konkrétne by sa mal stať hlavným dodávateľom kolesovej samohybnej húfnice RCH 155, uviedol Rheinmetall.
