Rheinmetall získal objednávku na delostreleckú muníciu za 21 mil. eur

Düsseldorf 13. januára (TASR) - Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall získal kontrakt v hodnote 21 miliónov eur od zákazníka zo zahraničia na dodávku "päťciferného" množstva delostreleckej munície M107 kalibru 155 milimetrov. Spoločnosť to oznámila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Objednávka bola zadaná v decembri 2024 a bude doručená v prvej polovici roku 2025, uviedla firma so sídlom v Düsseldorfe v tlačovej správe. Ďalšie informácie o totožnosti zákazníka Rheinmetall neposkytol.



Rheinmetall poznamenal, že munícia M107 kalibru 155 milimetrov naďalej patrí medzi "najpoužívanejšie na svete", keďže je kompatibilná so všetkými 155-milimetrovými zbraňovými systémami a húfnicami po celom svete.



Muníciu bude vyrábať dcérska spoločnosť Rheinmetall Expal Munitions v Španielsku.



Rheinmetall zvyšuje svoje výrobné kapacity od roku 2022 v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Cieľom spoločnosti je do roku 2027 vyrobiť až 1,1 milióna 155-milimetrových delostreleckých granátov ročne.