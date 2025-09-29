< sekcia Ekonomika
Rheinmetall získal z východnej Európy kontrakt na dodávku munície
Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. septembra (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall získal od zákazníka z východnej Európy kontrakt v hodnote 444 miliónov eur na dodávku munície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1. Rheinmetall Expal Munitions pôsobí ako subdodávateľ spoločnosti Global Military Products, ktorá má zmluvu s vládou USA.
Rheinmetall už 170 miliónov eur z kontraktu zaknihoval ako predobjednávku, zvyšných 274 miliónov eur bolo teraz zaznamenaných ako nové objednávky. Dodávky sa majú majú spustiť v roku 2026 a ich dokončenie sa očakáva do júna 2027.
