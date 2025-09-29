Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. september 2025Meniny má Michal a Michaela
< sekcia Ekonomika

Rheinmetall získal z východnej Európy kontrakt na dodávku munície

.
Na snímke výroba tiel pre veľko-kalibrovú muníciu v zrekonštruovanej hale na výrobu 155 milimetrovej delostreleckej munície v spoločnosti ZVS holding v Snine v piatok 4. októbra 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. septembra (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall získal od zákazníka z východnej Európy kontrakt v hodnote 444 miliónov eur na dodávku munície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Divízia Rheinmetall Expal Munitions dodá 155-milimetrové projektily M107 s prachovou náplňou M4A2 a 105-milimetrové projektily M1. Rheinmetall Expal Munitions pôsobí ako subdodávateľ spoločnosti Global Military Products, ktorá má zmluvu s vládou USA.

Rheinmetall už 170 miliónov eur z kontraktu zaknihoval ako predobjednávku, zvyšných 274 miliónov eur bolo teraz zaznamenaných ako nové objednávky. Dodávky sa majú majú spustiť v roku 2026 a ich dokončenie sa očakáva do júna 2027.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

SNS považuje zmenu ústavy za historický krok

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku