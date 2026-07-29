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Rheinmetall v 2. štvrťroku zvýšil svoj jadrový zisk na 562 mil. eur
Tržby v medziročnom porovnaní vzrástli o takmer 70 % na 3,3 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. júla (TASR) - Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall v druhom štvrťroku zdvojnásobil svoj jadrový zisk na 562 miliónov eur. Tržby v medziročnom porovnaní vzrástli o takmer 70 % na 3,3 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
K výraznému zlepšeniu výsledkov podľa spoločnosti prispeli všetky segmenty jej podnikania. Rheinmetall vyrába tanky, delostreleckú techniku, systémy protivzdušnej obrany, vojenské nákladné vozidlá, lode a muníciu. Okrem dopĺňania výzbroje a modernizácie armád NATO je aj významným dodávateľom vojenskej techniky pre Ukrajinu.
Cena akcií spoločnosti Rheinmetall sa v porovnaní s obdobím pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 zvýšila približne 13-násobne. Hlavným motorom rastu je masívne navyšovanie výdavkov na obranu v Európe. Samotné Nemecko plánuje do budúceho roka zvýšiť svoj obranný rozpočet o 33 % na takmer 110 miliárd eur.
K výraznému zlepšeniu výsledkov podľa spoločnosti prispeli všetky segmenty jej podnikania. Rheinmetall vyrába tanky, delostreleckú techniku, systémy protivzdušnej obrany, vojenské nákladné vozidlá, lode a muníciu. Okrem dopĺňania výzbroje a modernizácie armád NATO je aj významným dodávateľom vojenskej techniky pre Ukrajinu.
Cena akcií spoločnosti Rheinmetall sa v porovnaní s obdobím pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022 zvýšila približne 13-násobne. Hlavným motorom rastu je masívne navyšovanie výdavkov na obranu v Európe. Samotné Nemecko plánuje do budúceho roka zvýšiť svoj obranný rozpočet o 33 % na takmer 110 miliárd eur.