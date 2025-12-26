< sekcia Ekonomika
Rhodium Group: Čínsky HDP rástol výrazne slabšie, než je vládny cieľ
Autor TASR
Peking 26. decembra (TASR) - Ekonomika Číny by mala tento rok vzrásť maximálne o 3 %. To je výrazne slabšie tempo rastu v porovnaní s rastovým cieľom, ktorý na rok 2025 stanovila čínska vláda. Odhaduje to ekonomický inštitút Rhodium Group, ktorý poukázal na podľa neho výrazný pokles investícií do fixných aktív v 2. polroku tohto roka. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rhodium Group vo svojom odhade uvádza, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrástol v roku 2025 o 2,5 % až 3 %. Na porovnanie, čínska vláda si v marci tohto roka stanovila za cieľ dosiahnuť rast okolo 5 %.
Navyše, inštitút je skeptický, aj čo sa týka vývoja čínskej ekonomiky v budúcom roku. Rhodium Group očakáva, že rast ekonomiky sa bude pohybovať od 1 % do 2,5 %. To je výrazne horšia prognóza než v prípade Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý na budúci rok počíta s rastom čínskej ekonomiky o 4,5 %. S rovnakým rastom ako MMF počítajú aj čínski ekonómovia.
„Rast čínskeho hospodárstva za tento rok do veľkej miery ovplyvní fakt, či investície v 2. polroku iba zaznamenali pokles alebo sa prepadli,“ uvádza sa v správe Rhodium Group, ktorý poukázal na častý nesúlad v ekonomických údajoch. Podľa najnovších vládnych údajov klesli fixné investície od januára do konca novembra o 2,6 %. Najväčšou mierou ich ovplyvnili investície do realít, ktoré sa prepadli o 15,9 %.
