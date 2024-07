Riaditeľ asociácie: Nastavenie sankcií pri PZP je neefektívne

Bratislava 20. júla (TASR) - Zvýšenie pokút za nesplnenie povinnosti uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP) nepovažujú poisťovne za adekvátne riešenie alarmujúcej situácie s nepoistenými vozidlami na Slovensku. V reakcii na aktuálnu novelu zákona o PZP, ktorá začne platiť od augusta, to pre TASR uviedol výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) Martin Kaňa.



"Súčasné sankčné nastavenie za nesplnenie povinnosti uzatvoriť PZP je neefektívne. V legislatívnom procese novely zákona sme na tento fakt opakovane upozorňovali prostredníctvom vznesených pripomienok," zdôraznil.



Uvedené pokuty sa zvýšia z pôvodných 16,60 až 3319,40 eura na 50 až 5000 eur. Kaňa však pripomenul, že z dôvodu nedostatočných personálnych kapacít okresných úradov sú udeľované iba v mizivom percente prípadov. V minulom roku išlo len o približne 2 % z celkového počtu kanceláriou oznámených porušení zákona.



"Tiež sme upozorňovali na fakt, že pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu, nevracajú sa do Garančného fondu SKP, z ktorého sú hradené práve škody spôsobené nepoistenými vozidlami. Takýto systém dlhodobo znevýhodňuje vodičov, ktorí poctivo platia svoje PZP, vytvára tlak na neustále dotácie garančného fondu poisťovňami a jeho dôsledkom je zvyšovanie cien PZP práve pre platiacich vodičov," argumentoval Kaňa. Poukázal na to, že v súčasnosti opäť spolupracujú s príslušnými ministerstvami na návrhu efektívneho automatizovaného riešenia, ktoré by zabezpečilo zvýšenie poistenosti a spravodlivosť celého systému.



Od augusta sa budú limitovať možné postihy poisťovateľa voči poistenému. Cieľom je predísť situáciám, keď je klient sankcionovaný za porušenia povinností, pričom ich splneniu bránia okolnosti hodné osobitého zreteľa, ako napríklad liečenie po nehode. Poisťovňa má novelou určené, v ktorých prípadoch nemôže uplatniť sankciu, prípadne ju môže uplatniť maximálne do výšky 30 % alebo 50 %. "Obmedzenie limitácie postihov nepovažujeme za šťastné riešenie. Chápeme to ako snahu gestora zákona chrániť klienta napriek tomu, že táto kompetencia patrí inému štátnemu orgánu," uviedol Kaňa.



Novelou sa tiež navyšujú poistné limity zodpovednosti za škodu v prípade ujmy na zdraví na 6,45 milióna eur a v prípade majetkovej škody na 1,3 milióna eur. "Prijatie navýšených limitov zodpovednosti zo smernice pre poisťovne predstavuje v dlhodobom horizonte možný nárast výdavkov na poistné plnenia," avizoval Kaňa.



Do budúcnosti sa podľa neho pre poisťovne otvárajú možnosti vývoja alebo rozšírenia produktov pre nové typy vozidiel, ktoré budú viazané povinnosťou uzatvoriť PZP. Túto povinnosť budú mať po novom všetky vozidlá s vlastným pohonom s konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h alebo s maximálnou prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kilogramov a rýchlosťou viac ako 14 km/h. To znamená povinné poistenie aj na elektrické kolobežky a iné malé vozidlá.



"Vzhľadom na chýbajúcu povinnosť registrácie týchto vozidiel predpokladáme, že až prax ukáže, či bude potrebná aspoň nejaká forma evidencie kvôli identifikácii vozidla pri poistnej udalosti. Podobné otázky však riešia aj okolité krajiny," doplnil Kaňa.



Ministerstvo financií (MF) SR ako predkladateľ novely po jej schválení parlamentom vyzdvihlo, že prichádza s viacerými zmenami, ktoré pozitívne pocítia najmä klienti poisťovní. Poukázalo napríklad na zvýšenie limitov poistného krytia či vyššiu ochranu klientov pri omeškaní platby za PZP. Rezort financií zmenami vyšiel v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, ktoré voči nim môžu uplatňovať poisťovne.