Riaditeľ Evoniku varuje, že colná politika Trumpa vedie ku kríze

Düsseldorf 20. júla (TASR) - Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie ku globálnej kríze. Vyhlásil to Christian Kullmann, generálny riaditeľ Evoniku, druhého najväčšieho chemického koncernu v Nemecku pre noviny Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Trvalé hrozby nových taríf nás vedú na okraj globálnej hospodárskej krízy,“ povedal Kullmann v rozhovore uverejnenom v nedeľu.



Neistota v podnikaní v Európe pravdepodobne pretrvá aj v prípade dohody o clách medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou (EÚ), predpovedal Kullmann.



„Neistota a strach z toho, čo by táto administratíva mohla urobiť ďalej, je rozšírená po celom svete,“ povedal s tým, že je neisté, ako dlho bude trvať akákoľvek dohoda medzi EÚ a USA.



„Som si istý, že americká politika zostane nestála, a že neistota pre globálnu ekonomiku sa bude ďalej zvyšovať,“ dodal.



Trump pohrozil EÚ recipročným clom vo výške 30 % s účinnosťou od 1. augusta. Obe strany stále rokujú o dohode, ktorá by tomu zabránila, pričom Brusel pripravil protiopatrenia v prípade, že sa nenájde žiadny kompromis. Kullmann v tejto súvislosti povedal, že podniky a politici EÚ by mali prejaviť silu.



Kancelár Friedrich Merz sa v pondelok (21.7.) stretne s predstaviteľmi nemeckých firiem na investičnom samite v Berlíne. Jeho cieľom je zvýšiť investície v Nemecku po troch rokoch stagnácie. Podľa informovaných zdrojov sa na stretnutí zúčastnia šéfovia približne 30 popredných firiem, ale Kullmann nie je medzi nimi.