Riaditeľ Gazpromu: Strop na ceny plynu povedie k zastaveniu dodávok

Moskva 16. októbra (TASR) - Generálny riaditeľ ruského energetického gigantu Gazprom Alexej Miller v nedeľu varoval, že plány Západu na obmedzenie cien ruského plynu spôsobia zastavenie jeho dodávok. V podobnom duchu sa predtým vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konflikt na Ukrajine podnietil zákazníkov z Európskej únie (EÚ), aby znížili nákupy energií z Ruska, pričom skupina G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) a EÚ sa snažia zaviesť cenový strop pre ruskú ropu a plyn.



"Takéto jednostranné rozhodnutie je, samozrejme, porušením existujúcich zmlúv, čo by viedlo k ukončeniu dodávok," povedal Miller v štátnej televízii.



Prezident Putin minulý mesiac pohrozil, že Rusko prestane dodávať ropu a plyn krajinám, ktoré zavedú cenové stropy. A varoval Západ, že "zmrzne" ako vlčí chvost v známej ruskej rozprávke.



Skupina G7 sa začiatkom septembra zaviazala, že urýchli zavedenie cenového stropu na dovoz ruskej ropy, aby tak odrezala Moskvu od príjmov na financovanie vojenskej akcie na Ukrajine.



Obmedzenie dodávok z Ruska, druhého najväčšieho vývozcu ropy na svete po Saudskej Arábii a popredného svetového vývozcu zemného plynu, by zasiahlo svetové trhy s energiou a globálna ekonomika by musela čeliť ešte vyšším cenám energie.