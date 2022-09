Riaditeľ popradského letiska odstúpiť nechce, zvažuje aj právne kroky

Poprad 14. septembra (TASR) - Riaditeľ popradského letiska Peter Dujava sa odmieta vzdať svojho postu. Tvrdí, že v žiadnom prípade nepochybil, a zvažuje právne kroky smerom k Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR i k zamestnancom, ktorí požadujú jeho odchod. V reakcii pre TASR to uviedla právnická firma, ktorá ho zastupuje.



Riaditeľa sa tento týždeň nepodarilo odvolať po tom, ako mesto Vysoké Tatry podľa ministerstva zmarilo mimoriadne valné zhromaždenie. Dujava sa funkcie v auguste vzdal, rezignáciu však stiahol.



Dujava na zmenu členov predstavenstva letiska nevidí dôvod a ministerstvu objasnil skutočnosti týkajúce sa jeho plánovaného odvolania. "Ministerstvo o vyjadreniach predstavenstva spoločnosti neinformovalo ostatných akcionárov. Klient preto považoval za dôležité informovať ich pred konaním valného zhromaždenia o podstatných skutočnostiach. Klient sa podľa vlastných slov vzdal funkcie predsedu predstavenstva z dôvodu, že ho o to požiadalo ministerstvo ako majoritný akcionár. Nikdy však nebol presvedčený o opodstatnenosti tejto zmeny," uviedla právnická firma.



Situácia na letisku je podľa Dujavu pod kontrolou a hrozbu výpoveďami zamestnancov nepovažuje za reálne naplniteľnú. Tvrdí, že udalosti sú pravdepodobne výsledkom lobingu a tlaku niekoľkých vedúcich zamestnancov s neuspokojivými výsledkami. Dujava ubezpečil, že dokáže situáciu ustáť aj v prípade odchodu zamestnancov. "Letná sezóna sa skončila a spoločnosť aktuálne nedokáže predpokladať, čo nás čaká na jeseň a v ďalšom období. Podľa klienta je teda pravdepodobné, že časť zamestnancov by sa stala aj tak dočasne nadbytočná a vznikol by dostatočný časový priestor na nábor nových pracovníkov," píše sa v stanovisku.



Dujava tvrdí, že si váži ľudský kapitál, a aj preto sa snažil vytvoriť rezervy na uhrádzanie miezd aj dočasne nadbytočným zamestnancom. Okrem toho zdôraznil, že svoju funkciu vykonával dobre, čo sa odzrkadlilo aj v ekonomických výsledkoch spoločnosti.



Právnická firma v mene svojho klienta vyzvala ministerstvo, aby sa vzdalo nepravdivých a zavádzajúcich vyjadrení porušujúcich jeho práva. Tým sa rezort podľa nej vystavuje riziku žaloby o ochranu osobnosti či dobrej povesti. Vyjadrenia rezortu i zamestnancov chce podrobiť súdnemu prieskumu.



"Skutočnosť, či klient ostane vo svojich funkciách, závisí výlučne od ministerstva, ktoré má ako majoritný akcionár plnú kompetenciu rozhodnúť o jeho odvolaní," upozornila právnická firma. Poznamenala, že jediným predpokladom je riadne zvolanie valného zhromaždenia a ministerstvo mohlo Dujavu odvolať už dávno.



Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa uskutoční 30. septembra, štátna tajomníčka MDV Katarína Bruncková však vyzvala Dujavu, aby bezodkladne zvolal mimoriadne. Ten v prípade, že dostane žiadosť, vyhodnotí situáciu v závislosti od jej obsahu, avizovala právnická firma s tým, že treba postupovať aj hospodárne, keďže takýto krok si vyžiada aj náklady.



Rezort dopravy deklaroval, že stojí za zamestnancami letiska, Bruncková vyzvala menšinového akcionára, mesto Vysoké Tatry, aby zmenu vedenia prestali blokovať. Odchod riaditeľa požaduje 80 percent zamestnancov, ktorým plynie výpovedná lehota do 30. septembra. Dujavu obviňujú z pochybení pri výkone funkcie, okrem iného aj zo šikany, bosingu či zneužívania právomocí. V prípade, že neodstúpi, je podľa štátnej tajomníčky ohrozená prevádzka letiska a spôsobí to problémy v celom regióne.