Riaditeľ PPA T. Guniš požiadal šéfa agrorezortu o odvolanie

Bratislava 9. septembra (TASR) – Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Tibor Guniš požiadal ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO) o odvolanie z funkcie zo zdravotných, osobných a rodinných dôvodov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa rezortu Anežka Hrdá.



Ako zhodnotil Mičovský, Guniša považuje za statočného a odborne zdatného človeka, ktorého profesionálne vlastnosti si agrorezort aj on sám cení. "Chápem, že úlohy, ktorým čelí, sú zaťažujúce. Pripúšťam aj silný pretlak v PPA, ktorá je extrémne ťažkým pracoviskom poznačeným obrovskou korupciou a kauzami v dotáciách," vyjadril sa Mičovský. Avšak Gunišov možný odchod by bol podľa neho pre rezort reálnou stratou. "Rešpektujem jeho rodinné a zdravotné dôvody, avšak budem s pánom Gunišom rokovať a verím, že nájdeme spoločné riešenie," avizoval minister.



Guniš sa stal riaditeľom agentúry 15. mája tohto roka, vo funkcii nahradil Beatrix Galandovú. "Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky a skúsenosti z pôsobenia PPA, prácu s najmodernejšími IT technológiami aj najlepšiu prax z rakúskej platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil šesť rokov," vyjadril sa Guniš v čase jeho vymenovania do funkcie.



Tibor Guniš vyštudoval Agronomickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a využívaniu digitálnych technológií v chove hospodárskych zvierat sa venoval na Hohenheimskej univerzite v nemeckom Stuttgarte. V rokoch 1995 až 2002 pôsobil na ministerstve pôdohospodárstva vo viacerých funkciách. V rokoch 2002 až 2004 bol riaditeľom odboru PPA, kde pracoval aj ako člen predvstupového negociačného tímu SR do EÚ za oblasť poľnohospodárstva. V rokoch 2004 až 2012 pôsobil na agentúre vo funkcii riaditeľa sekcie priamych podpôr. Manažérom bázových údajov v rakúskej platobnej agentúre Agrarmarkt Austria (AMA) bol v rokoch 2012 až 2018. V rokoch 2018 až 2020 pôsobil ako riaditeľ pre stratégiu IT spoločnosti Axasoft.